Stefani e Pigossi avançam em torneios fora do Brasil

O tênis feminino brasileiro obteve resultados positivos nesta quarta-feira. Luisa Stefani e Laura Pigossi conseguiram vitórias importantes e seguem em busca de títulos no exterior.

Stefani e a húngara Timea Babos chegaram à semifinal nas duplas do WTA 250 de Linz, na Áustria. Elas avançaram depois da desistência da dupla formada pela eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls.

Ainda assim, Stefani e Babos tinham domínio completo da partida e venciam por 6/3 e 2/0 no momento em que as adversárias preferiram se retirar do confronto.

Triunfo suado

Laura Pigossi está disputando a chave de simples do ITF W75 de Pune, na Índia. A brasileira chegou às quartas de final do evento após superar a australiana Tina Smith, número 289 da WTA, em três sets, parciais de 6/2, 6/7 (4) e 6/4.

Na próxima rodada em Pune, Pigossi terá um confronto complicado. Ela vai jogar com a francesa Leolia Jeanjean, atual 131ª do ranking e principal cabeça de chave do torneio.