Sincerão! Dirigente abre o jogo sobre chance de Conor McGregor lutar no Bare Knuckle FC

No último sábado (25), Conor McGregor expressou, mais uma vez, seu desejo de atuar no Bare Knuckle FC, liga de boxe sem luvas da qual é um dos donos. O interesse do astro do UFC não é novidade. Mas qual a real possibilidade do irlandês subir no ringue do BKFC? Para David Feldman, presidente da entidade, as chances são pequenas.

Em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', o dirigente foi sincero e tratou de diminuir a expectativa sobre uma possível apresentação de Conor McGregor no ringue do Bare Knuckle FC. Apesar de admitir que o acontecimento, caso saísse do campo das especulações, elevaria o patamar da empresa no ramo dos eventos esportivos, Feldman entende que, por conta da necessidade de uma liberação por parte do UFC, com quem o irlandês possui contrato vigente, esta possibilidade é remota.

"Sempre que você tem momentos desse tipo (encarada McGregor vs Stephens) é ótimo. Mas eu não posso (fazer essa luta) obviamente, a não ser que o UFC quisesse fazer algo conosco, e eles não precisam da gente para nada. Mas talvez eles fariam, certo? Fora isso, isso não acontece. Eu acho que nós estamos crescendo em um ritmo muito bom agora - não que eles (UFC) estejam preocupados conosco, eles não estão. Mas se algo assim acontecer, isso nos faz subir mais cinco ou dez degraus, e eu não acho que eles queiram nos ajudar a crescer", declarou Feldman.

Interesse real de McGregor

Ainda de acordo com o cartola, o interesse de McGregor em se testar no ringue do BKFC é real e não apenas uma jogada de marketing para promover o evento, como alguns especulam. Além da encarada com Jeremy Stephens, no último sábado, e das trocas de desafios com Mike Perry, no ano passado, o ex-campeão do UFC teria afirmado pessoalmente para Feldman que pretende competir na empresa de boxe sem luvas após o fim de seu contrato com o Ultimate.

"Sim, (Conor) quer isso. Ele diz: 'Eu tenho duas lutas restantes (no contrato com o UFC), e depois nós vamos fazer isso. Eu definitivamente vou lutar aqui'. Ele diz isso o tempo todo. Ele realmente me disse para marcar a data, e obviamente tem muita coisa que entra em marcar essa data. Mas, uau, ele vs Jeremy Stephens, ele vs Mike Perry, isso seria incrível", concluiu o dirigente.

Lutador de MMA mais popular da história, Conor McGregor ainda possui contrato vigente com o UFC, onde foi campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) no passado. Afastado dos octógonos desde julho de 2021, o irlandês chegou a marcar seu retorno para o ano passado, mas precisou desistir do combate contra Michael Chandler por conta de uma lesão. Até o momento, 'Notorious' não tem novo compromisso marcado, seja no Ultimate ou em outra modalidade, apesar das especulações.