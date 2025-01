Seleção Brasileira perde para a Dinamarca e encerra participação histórica no Mundial de Handebol

A Seleção Brasileira de handebol enfrentou a Dinamarca, nesta quarta-feira, pelas quartas de final do Mundial de Handebol, na Unity Arena, em Oslo, na Noruega. Os dinamarqueses venceram por 33 a 21 e garantiram vaga na semifinal da competição.

Com o resultado, apesar da eliminação, o Brasil encerra sua melhor participação na história do Mundial de Handebol, com classificação inédita para as quartas de final e cinco vitórias em sete jogos. Por outro lado, a Dinamarca, atual tricampeã consecutiva (2019, 2021 e 2023) e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, confirma seu favoritismo e segue viva na luta pelo tetracampeonato.

Agora, os dinamarqueses aguardam o vencedor da partida entre Portugal e Espanha, que acontece ainda nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), também na Unity Arena, para conhecer seu adversário na próxima fase. A semifinal acontece nesta sexta-feira, às 16h30, na Unity Arena.

A seleção dinamarquesa começou melhor e logo abriu vantagem no placar, chegando a liderar por sete pontos, 14 a 8. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Brasil reagiu e diminuiu a diferença, indo para o intervalo perdendo por apenas três gols, 15 a 12.

Na etapa final, a Dinamarca voltou a pressionar e abriu vantagem no placar novamente. O Brasil parou na boa atuação do goleiro dinamarquês e não conseguiu encontrar maneiras de voltar para o jogo. Por fim, a seleção dinamarquesa seguiu forte no ataque e venceu por 33 a 21.

Vinicius Carvalho foi o destaque da Seleção Brasileira, com sete gols marcados, artilheiro da partida. Pelo lado da Dinamarca, Emil Jakobsen, Rasmus Lauge e Mathias Gidsel anotaram seis gols cada, além do goleiro Emil Nielsen, que terminou a partida com 15 defesas em 33 finalizações (45,5%).