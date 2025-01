São Paulo anuncia contratação do português Cédric Soares; veja detalhes

O São Paulo oficializou nesta quarta-feira a contratação do lateral direito Cédric Soares, que estava livre no mercado. O português assinou um contrato curto de apenas três meses, até o fim de abril, com possibilidade de renovação até o término desta temporada através de metas.

Cédric não entra em campo desde março de 2024, na goleada de 6 a 0 do Arsenal sobre o Sheffield United, pelo Campeonato Inglês. As suas condições físicas serão avaliadas pelo técnico Luis Zubeldía e sua comissão diariamente.

O São Paulo realizou um movimento semelhante no ano passado com o zagueiro Sabino. O jogador firmou um primeiro vínculo curto com o Tricolor, mas conquistou seu espaço e ampliou o compromisso até o final de 2026.

🇵🇹 Bem-vindo, Cédric Soares!



✍️ O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito, que defendeu o Arsenal (ING) na temporada passada e conquistou a Eurocopa de 2016 com a Seleção Portuguesa.



O jogador assinou contrato até 30 de abril de 2025, com metas estipuladas para… pic.twitter.com/34YrZ8Qg8D -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 29, 2025

A chegada de Cédric dá a Zubeldía mais uma opção na lateral direita, setor que conta, no momento, com apenas um jogador. O atual dono da posição é Igor Vinícius, enquanto o jovem Moreira está em vias de ser cedido ao Porto por empréstimo. O zagueiro Ferraresi, aliás, tem sido improvisado.

Revelado pelo Sporting, o lusitano também passou por Southampton, Inter de Milão, Arsenal e Fulham durante a sua carreira.

A diretoria são-paulina e o português já vinham conversando nos últimos dias sobre um possível acordo. O lateral, inclusive, assistiu à vitória de 1 a o do Tricolor diante do Guarani, no Morumbis, na última quinta-feira.

Cédric é o terceiro reforço do São Paulo para a temporada. O meia Oscar e o lateral esquerdo Enzo Díaz chegaram ao clube. O clube, ainda, está perto de anunciar a chegada do lateral esquerdo Wendell, do Porto.