Santos terá volta de Soteldo e Tiquinho titular contra o São Bernardo; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o São Bernardo, nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Soteldo está de volta ao time titular.

O meia-atacante, que aparou arestas com o técnico Pedro Caixinha, ficou de fora da derrota de 2 a 1 para o Velo Clube. Além disso, Tiquinho Soares está entre os titulares pela primeira vez.

Assim, o Peixe terá: Gabriel Brazão, JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Leo Godoy, Tiquinho Soares e Guilherme.

O Alvinegro Praiano não conta com Escobar, com edema na coxa esquerda. Thaciano, com inflamação na coxa, e Lucas Braga, dores na lombar, seguem de fora, assim como Hayner e Wendel, ambos por opção de Caixinha. No banco, a novidade é o zagueiro Gil.

Do outro lado, o técnico Ricardo Catalá montou o São Bernardo com: Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Pará, Lucas Lima e Romisson; Fabrício Daniel, Guilherme Queiroz e Léo Jabá.

A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).