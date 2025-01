Santos encaminha acordo para contar com Arthur Melo por empréstimo

Após a confirmação do retorno de Neymar, o Santos segue se reforçando na atual janela de transferências. Além do craque, o Peixe já anunciou Tiquinho Soares, encaminhou acordo com Zé Rafael e se aproximou de conseguir o meio-campista Arthur Melo, ex-Grêmio, por empréstimo.

Inicialmente informado pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, a Gazeta Esportiva apurou que Arthur Melo está próximo de um acerto com o Santos. Na negociação com a Juventus, está prevista uma possível cláusula de compra do meio-campista. Revelado pelo Grêmio, o jogador pertence atualmente à Velha Senhora, mas teve passagens no Barcelona, Liverpool e Fiorentina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Melo (@arthurhmelo)

Entretanto, apesar de passagens por importantes clubes do futebol europeu, Arthur não conseguiu se firmar em nenhuma equipe. Comprado pelo Barcelona em 2018, por 31 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões na época), o meio-campista teve boas atuações pela equipe catalã, atuando 72 vezes em duas temporadas.

Após a passagem pelo Barcelona, Arthur foi negociado para a Juventus em 2020 por 72 milhões de euros (R$ 442 milhões na época), mas não conseguiu emplacar o bom futebol visto no Grêmio e no Barça. Apesar de inicialmente ter tempo de jogo na Itália, logo foi emprestado para o Liverpool, mas só entrou em campo uma vez na Inglaterra. Sem espaço na Velha Senhora, o meia atuou pela Fiorentina no ano passado, porém, não entra em campo desde maio de 2024.

Caso o negócio seja concretizado, Arthur Melo será o sétimo reforço na temporada do Santos. O Peixe já anunciou Luisão, Zé Ivaldo, Léo Godoy, Thaciano, Tiquinho Soares e Neymar.