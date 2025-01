Herói do São Paulo, Ryan diz que 'realiza sonho' e cita pais após vitória

Do UOL, em São Paulo

O atacante Ryan Francisco, herói do São Paulo na dramática vitória sobre a Portuguesa em jogo do Campeonato Paulista, disse que realizou um sonho ao marcar seu primeiro gol como profissional. Ele, que fez nos acréscimos, falou após o 2 a 1 do Tricolor na Mercado Livre Arena Pacaembu.

O que ele disse?

Dedicatória aos pais. "Vamos juntos, estou muito feliz pelo gol. Realizo um sonho meu e da minha família. Não vejo a hora de dar um abraço nos meus pais"

Novo amuleto do profissional. "Agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida, minha história é escrita por ele. É agradecer a cada oportunidade."