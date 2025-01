Ryan Francisco vibra com 1º gol pelo profissional: "Realizei o sonho da minha família"

Ryan Francisco foi o herói do São Paulo nesta quarta-feira, na Mercado Livre Arena Pacaembu, marcando o gol que garantiu a vitória de virada de sua equipe sobre a Portuguesa, nos acréscimos do segundo tempo, pelo Campeonato Paulista. Passada a partida, a joia da base tricolor não escondeu a satisfação por ter dado mais um importante passo em sua carreira.

"Agradecer a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida. Minha história está escrita já por Ele. Só agradecer a cada oportunidade que ele me dá. Muito feliz por ter feito esse gol. Hoje realizei o sonho do meu pai, meu, dos meus irmãos, de toda a minha família. Não vejo a hora de poder dar um abraço em todos eles. Estou muito feliz", disse Ryan Francisco à Cazé TV.

Ryan Francisco foi acionado na reta final de jogo, substituindo Ferreira. O atacante sequer treinou com o elenco nesta semana no CT da Barra Funda, mas foi relacionado às pressas após as saídas de William Gomes e Moreira. E mais uma vez mostrou que é um atacante letal.

"Não tenho palavras para esse momento. Grupo que acolheu a gente da base tão bem. Qualquer um que fizesse o gol eles iam torcer do jeito que torceram. Estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida. Deus no controle", prosseguiu.

O gol salvador aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo. Ryan Francisco recebeu passe por elevação de Bobadilla, saiu cara a cara com o goleiro e não se desesperou, estufando as redes do Pacaembu.

"Vi uma brecha, saí cara a cara, tentei ficar tranquilo ao máximo, sei que é difícil em um momento daquele, mas estou muito feliz. Graças a Deus conseguimos dar a vitória para a equipe", concluiu.