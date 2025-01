Ryan Francisco marca nos acréscimos, e São Paulo vence Portuguesa de virada

A estrela de Ryan Francisco brilhou mais uma vez. Nesta quarta-feira, com um gol nos acréscimos, o atacante de 18 anos garantiu a importante vitória de virada do São Paulo sobre a Portuguesa, por 2 a 1, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. André Silva, de pênalti, também balançou as redes para o Tricolor. Renan Peixoto abu o placar para a Lusa.

Vindo de dois jogos consecutivos com o time titular, o São Paulo poupou seus principais jogadores contra a Portuguesa, entrando em campo com um time inteiramente reserva. Mas, quis o destino que quem decidisse o jogo fosse Ryan Franciso, craque da Copinha, com dez gols em oito jogos, campeão do torneio e, aparentemente, a próxima estrela do elenco profissional.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando terá pela frente o Santos, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A Portuguesa, por sua vez, encara o Botafogo-SP, no mesmo dia, novamente na Mercado Livre Arena Pacaembu, às 16h.

Lusa abre o placar no início

A Portuguesa abriu o placar logo aos 14 minutos, pouco depois de a partida ser retomada após um dos refletores do estádio parar de funcionar. Bobadilla recebeu no campo de defesa e entregou a bola nos pés de Renan Peixoto ao tentar o passe. O camisa 9 da Portuguesa ficou com o caminho livre em direção ao gol e aproveitou a escorregada do goleiro Jandrei para invadir a área e concluir de cavadinha.

São Paulo empata

A partir daí o São Paulo acordou e passou a buscar o empate e conseguiu deixar tudo igual em pouco tempo. Aos 22, Erick recebeu bom passe pela direita, invadiu a área e fez o cruzamento à meia-altura, carimbando o braço do defensor da Portuguesa. Inicialmente o árbitro não identificou nenhuma infração, mas, após revisão do VAR, a penalidade foi marcada. André Silva foi para a cobrança e não desperdiçou, acertando o ângulo.

O Tricolor ganhou força e quase que Bobadilla se redimiu minutos depois, quando André Silva fez o cruzamento rasteiro, para trás, Marcos Antônio ajeitou de letra e o volante paraguaio finalizou da entrada da área, mandando rente à trave esquerda do goleiro.

Fato é que a primeira grande chance de o São Paulo virar a partida aconteceu com Marcos Antônio. Após bate-rebate, o meia ficou com a sobra dentro da pequena área, mas finalizou errado, mandando por cima do travessão.

Gol anulado

Nos acréscimos, Ferraresi ainda chegou com perigo pela direita duas vezes. Na primeira, levantou na área e André Silva dominou com o auxílio do braço antes de completar para o fundo das redes. Na segunda, cruzou para Ferreira completar de primeira, quase encobrindo o goleiro, que espalmou para escanteio.

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, a Portuguesa foi quem criou a primeira chance de perigo na etapa complementar. Aos 12 minutos, Fernando Henrique soltou a bomba da entrada da área e obrigou Jandrei a fazer excelente defesa, espalmando para escanteio.

Aos poucos o São Paulo foi voltando a se encontrar e por pouco não virou a partida. André Silva recebeu bom cruzamento da direita, mas não acertou o cabeceio. A bola ficou livre na área, e Ferreira apareceu para completar, carimbando o zagueiro. Depois foi a vez de Bobadilla aproveitar o rebote, mas a marcação também interceptou o arremate. Grande chance para o Tricolor

Mais tarde foi a vez de Ferreira receber bom passe em profundidade de André Silva, sair cara a cara com o goleiro e bater no cantinho, carimbando a trave.

Ryan Francisco decide nos acréscimos

Na reta final da partida, o técnico Luis Zubeldía decidiu acionar dois jogadores que se sagraram campeões da Copinha no último fim de semana: Ryan Francisco e Lucas Ferreira. E foi justamente um deles que decidiu o jogo. Aos 46 minutos do segundo tempo, Ryan Francisco saiu cara a cara com o goleiro e estufou as redes, garantindo a vitória de virada do São Paulo no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA



PORTUGUESA 1 X 2 SÃO PAULO

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo



Data: 29 de janeiro de 2025, quarta-feira



Horário: 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Danilo Simon Manis e Luiz Alberto Nogueira



VAR: Daiane Muniz

Público: 8.399 torcedores.



Renda: R$ 707.810,00

Gols: Renan Peixoto, aos 14 do 1ºT (Portuguesa); André Silva, aos 22 do 1ºT, e Ryan Francisco, aos 46 do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Santiago Longo, Patryck, Ruan (São Paulo); Tauã (Portuguesa)

PORTUGUESA: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Pedro Henrique; Fernando Henrique, Hudson (Tauã) e Daniel Júnior (Rildo); Jajá Silva (Everton), Maceió (Guilherme Portuga) e Renan Peixoto (Kaue Dias).



Técnico: Cauan de Almeida.

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck (Enzo Díaz); Santiago Longo (Rodriguinho), Bobadilla e Marcos Antônio; Erick (Lucas Ferreira), Ferreira (Ryan Francisco) e André Silva (Calleri).



Técnico: Luis Zubeldía.