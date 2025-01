Ryan Francisco entra no final e vira para o São Paulo sobre a Portuguesa em jogo de apagão

Portuguesa e São Paulo fizeram uma partida de muito equilíbrio pela quinta rodada do Paulistão. Com reservas, a equipe são-paulina saiu atrás após falha defensiva. Mérito também do time mandante, que pressionou o adversário para tentar a primeira vitória no campeonato. André Silva, porém, empatou de pênalti. Os dois times ainda criaram mais chances, alternando o domínio em diferentes momentos. A virada veio nos últimos minutos, com oportunismo do garoto Ryan Francisco, de 18 anos.

Nenhuma das equipes havia apresentado suas intenções para a partida, quando uma das três torres do Mercado Livre Arena Pacaembu apagou, aos quatro minutos de jogo. O duelo, que é o primeiro profissional a ocorrer no estádio após a reforma, ficou paralisado por sete minutos até a luz voltar.

A Portuguesa voltou melhor e até criou chances. O placar foi aberto, porém, quando a oportunidade foi dada pelo São Paulo. Bobadilla recebeu na fogueira um passe de Santi Longo. O paraguaio errou na saída de bola e entregou nos pés do atacante Renan Peixoto, que arrancou rumo ao gol. Jandrei ainda tropeçou na saída, o que dificultou seu trabalho. O camisa 9 da Portuguesa nada tinha a ver com isso e marcou.

Isso não fez com que o time mandante recuasse. Pelo contrário, a equipe tentava ampliar. Somente aos 21 minutos, o São Paulo chegou na área adversária, quando Erick finalizou em cima de Alex Nascimento, que estava com o braço aberto. Após revisão no VAR, Matheus Candançan apontou pênalti. André Silva bateu bem e empatou.

Logo depois, o time reserva são-paulino mostrou talento em tabela entre Ferreirinha e André Silva. O atacante fez o pivô e deixou Bobadilla em condições de finalizar. O paraguaio quase se redimiu pela falha no gol da Portuguesa, mas a bola foi para fora.

O empate animou o São Paulo, que pressionou a Portuguesa no seu campo de defesa e criou dificuldades para que a equipe conseguisse contra-atacar. Os são-paulinos, contudo, não aproveitaram a presença ofensiva para virar.

Na sina de finalmente vencer, a Portuguesa voltou do intervalo pressionando. Com 12 minutos, Fernando Henrique quase marcou um golaço, com uma bomba do meio da rua, defendida por Jandrei. O goleiro, pouco depois, saiu errado em uma reposição com as mãos e expôs o gol são-paulino, mas os adversários não souberam aproveitar.

O time de Cauan de Almeida mostrou disciplina tática na saída de bola, com bonitas trocas de passes que os levavam para perto do ataque. No terço final, contudo, o time tinha dificuldades em furar a defesa do São Paulo. Já a equipe tricolor sofria com uma marcação alta do adversário.

As saídas de Hudson, Daniel Júnior e Jajá enfraqueceram a Portuguesa, que passou a criar menos. O São Paulo aproveitou. Ferreirinha finalizou e até tirou do goleiro Rafael Santos, mas a bola bateu na trave. O passe para o camisa 11 foi dado pelo garoto Thiaguinho, que entrou sem timidez para armar as jogadas são-paulinas.

Assim como Ferreirinha, Erick virou escape para novas chances. A segunda metade da etapa final mostrou superioridade do time do São Paulo. Luis Zubeldía ainda promoveu as entradas dos campeões da Copinha Lucas Ferreira e Ryan Francisco, já com menos de dez minutos para o fim do jogo, em momento que os dois times já não pressionavam tanto.

Foi então que Ryan Francisco mostrou sua diferença e aproveitou logo a oportunidade que apareceu. O artilheiro da Copinha recebeu lançamento na entrada da área, avançou e tirou Rafael Santos para dar a vitória ao São Paulo.

O próximo compromisso do São Paulo é o clássico contra o Santos, na Vila Viva Sorte, às 20h30 de sábado. No mesmo dia, mas às 16h, a Portuguesa recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, novamente no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 X 2 SÃO PAULO

PORTUGUESA - Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Pedro Henrique; Fernando Henrique, Hudson (Tauã) e Daniel Júnior (Rildo); Jajá Silva (Everton), Renan Peixoto (Kaue Dias) e Maceió (Guilherme Portuga). Técnico: Cauan de Almeida.

SÃO PAULO - Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck (Enzo Díaz); Santi Longo (Rodriguinho), Bobadilla e Marcos Antônio; Ferreirinha (Ryan Francisco), André Silva (Calleri) e Erick (Lucas Ferreira). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS - Renan Peixoto, aos 14, e André Silva, aos 25 minutos do primeiro tempo; Ryan Francisco, aos 46 do segundo.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

CARTÕES AMARELOS - Santi Longo, Patryck e Ruan (São Paulo) e Alex Silva, Tauã, Fernando Henrique e Cauan de Almeida (Portuguesa).

PÚBLICO - 8.399 torcedores.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.