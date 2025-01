Rival do Palmeiras no Mundial! Onde assistir aos amistosos do Inter Miami, de Messi e Suárez

A MLS transmitirá três jogos de preparação do Inter Miami, de Lionel Messi e Suárez, em um tour que a equipe fará por Peru, Panamá e Honduras nos próximos 10 dias.

Com transmissão exclusiva e ao vivo através do canal da MLS na OneFootball, os jogos estarão disponíveis globalmente ? com exceção dos Estados Unidos, Canadá e o país que sediará a partida.

? Watch Inter Miami live on OneFootball. ? Universitario de Deportes

? San Miguelito

? CD Olimpia Tegucigalpa Full details ? https://t.co/WLQV6Ngym5 ? OneFootball (@OneFootball) January 29, 2025

Os amistosos serão a preparação da equipe para a Copa dos Campeões da Concacaf e da temporada da MLS, as quais iniciam agora em fevereiro.

A equipe de Javier Mascherano ainda disputa no meio do ano o Super Mundial de Clubes, em que está no Grupo A com o Palmeiras. Esta é, portanto, uma boa oportunidade para os torcedores palmeirenses verem a preparação do seu futuro rival na competição.

ONDE ASSISTIR

Os jogos estarão disponíveis ao vivo em dispositivos móveis e desktop e no aplicativo OneFootball TV nas televisões da Apple TV, Google TV, Samsung, LG e Fire TV.

O usuário tem duas formas para adquirir a compra das partidas. A primeira é a transmissão individual dos jogos, que custará R$ 19,90, ou o pacote com as três partidas por R$ 29,90.

A aquisição das partidas pode ser feita no próprio aplicativo do OneFootball.

PARTIDAS

29/01: Inter Miami x Universitario (PER) - às 22h (de Brasília)

02/02: Inter Miami x Sporting San Miguelito (PAN) - às 19h (de Brasília)

08/02: Inter Miami x Club Olimpia Deportivo (HON) - às 22h (de Brasília)