Relembre o último jogo e gol de Neymar pelo Santos

Neymar está de volta ao Santos. O atacante defenderá o clube paulista pela segunda vez na carreira. A última partida do ídolo com a camisa alvinegra foi no dia 26 de maio de 2013.

Na ocasião, o Peixe enfrentou o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, o craque chorou durante a execução do hino nacional, já que se despedia do clube que o revelou. Em campo, as equipes empataram em 0 a 0.

Já o último gol de Neymar pelo Alvinegro Praiano foi em 17 de abril do mesmo ano. O atacante contribuiu para a vitória de 2 a 0 sobre o Flamengo-PI, pela primeira fase da Copa do Brasil.

E foi um belo tento. O então camisa 11 recebeu na área, fintou a marcação duas vezes e bateu no canto para fechar a conta na Vila Belmiro.

Ricardo Saibun / Santos FC

Agora, portanto, Neymar esta de volta ao Santos e tenta repetir o sucesso de sua primeira passagem.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.