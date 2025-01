Recém-anunciado, Cédric exalta grandeza do São Paulo e promete "dar a vida em campo"

O São Paulo oficializou nesta quarta-feira a contratação do lateral direito Cédric Soares, que estava livre no mercado. O jogador português comemorou a chegada ao Tricolor e exaltou a grandeza do clube. Além disso, prometeu representar a torcida dando a vida em campo.

"Estou muito feliz de estar aqui. Meu objetivo é ajudar o grupo, e que a gente consiga vencer juntos. O São Paulo é um clube enorme, que representa uma grande parte da história do futebol brasileiro, com muitos torcedores, e nós temos que representá-los. Por isso, temos que dar a vida em campo", afirmou.

O jogador assinou um contrato curto de apenas três meses, até o fim de abril, com possibilidade de renovação até o término desta temporada através de metas.

Cédric não entra em campo desde março de 2024, na goleada de 6 a 0 do Arsenal sobre o Sheffield United, pelo Campeonato Inglês. As suas condições físicas serão avaliadas pelo técnico Luis Zubeldía e sua comissão diariamente.

O São Paulo realizou um movimento semelhante no ano passado com o zagueiro Sabino. O jogador firmou um primeiro vínculo curto com o Tricolor, mas conquistou seu espaço e ampliou o compromisso até o final de 2026.

A chegada de Cédric dá a Zubeldía mais uma opção na lateral-direita, setor que conta, no momento, com apenas um jogador. O atual dono da posição é Igor Vinícius, enquanto o jovem Moreira está em vias de ser cedido ao Porto por empréstimo. O zagueiro Ferraresi, aliás, tem sido improvisado.

Revelado pelo Sporting, o lusitano também passou por Southampton, Inter de Milão, Arsenal e Fulham durante a sua carreira.

A diretoria são-paulina e o português já vinham conversando nos últimos dias sobre um possível acordo. O lateral, inclusive, assistiu à vitória de 1 a o do Tricolor diante do Guarani, no Morumbis, na última quinta-feira.

Cédric é o terceiro reforço do São Paulo para a temporada. O meia Oscar e o lateral esquerdo Enzo Díaz chegaram ao clube. O clube, ainda, está perto de anunciar a chegada do lateral esquerdo Wendell, do Porto.