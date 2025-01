PSV x Liverpool: horário e onde assistir ao jogo da Champions League

O PSV recebe o Liverpool nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Champions League.

O confronto será transmitido pelo streaming MAX. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O Liverpool precisa de apenas um empate para terminar líder da primeira fase. Com 21 pontos conquistados, a equipe inglesa venceu os sete jogos disputados, anotou 15 gols e sofreu apenas dois. Com isso, se empatar, se tornará inalcançável pelo Barcelona, que soma 18 conquistados. O destaque do elenco é Mohamed Salah, que marcou três tentos até o momento na edição.

Já o PSV busca no mínimo empatar com os Reds para assegurar vaga nas eliminatórias do torneio. Em 19º, com 11 pontos conquistados, a equipe holandesa segue com três pontos a frente do Manchester City, primeiro fora da zona de classificados aos playoffs. Com apenas um empate, o PSV deverá avançar à próxima fase, mesmo com a última vaga.

PSV x Liverpool - Oitava rodada da primeira fase da Champions League

Data e hora: 29 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

Local: Philips Stadion - Eindhoven, Países Baixos

Onde assistir: MAX (streaming)