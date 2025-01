Portuguesa e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, em jogo marcado pela falta de luz no estádio privatizado recentemente. A Lusa abriu o placar com Renan Peixoto em lambança da defesa são-paulina, mas os tricolores viraram com André Silva, de pênalti, e a joia Ryan Francisco, no fim. Veja os lances.

Renan Peixoto abre o placar após lambança da zaga do São Paulo

São Paulo empata de pênalti com André Silva após decisão do VAR

Jandrei salva o São Paulo

Ryan Francisco brilha e dá a vitória ao São Paulo