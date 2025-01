Ponte Preta x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O jogo Ponte Preta x Corinthians, válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, será disputado nesta quarta-feira (29), às 19h45 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A partida terá transmissão exclusiva da TNT (TV por assinatura) e da Max (streaming). O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

Esse será o primeiro encontro entre as equipes alvinegras no Moisés Lucarelli desde janeiro de 2020. Na ocasião, a Macaca venceu o Timão por 2 a 1 com gols de Bruno Reis e Roger. Mauro Boselli diminuiu para o visitante.

O Timão volta a campo após a derrota para o São Paulo por 3 a 1, no último domingo (26), mas tranquilo na tabela de classificação para a próxima fase. A equipe comandada por Ramón Díaz soma nove pontos, na vice-liderança do Grupo A, empatada em pontos com o Mirassol, mas com uma vitória a menos.

Já a Ponte Preta enfrenta uma sequência de três empates, apesar de ter começado o estadual vencendo o Novorizontino. A Macaca está fora da zona de classificação para o mata-mata do Paulistão, com seis pontos, na 3ª posição do Grupo D. Ou seja, o time campineiro precisa de um resultado positivo em casa para se manter vivo na competição.

Ponte Preta x Corinthians -- 5ª rodada do Paulistão

Data: 29 de janeiro de 2025, às 19h45 (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas

Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming)