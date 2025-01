Petraglia reaparece e mostra o dedo do meio para torcida do Athletico; veja

Mario Petraglia, presidente do Athletico, reapareceu na Ligga Arena e reagiu irritado ao protesto da torcida do Furacão após o empate por 1 a 1 contra o Cianorte, pelo Campeonato Paranaense.

O que aconteceu

O dirigente do Athletico se revoltou com o protesto após o empate e reagiu mostrando o dedo do meio para a torcida. No vídeo, Petraglia faz o sinal com as mãos e gira o dedo formando um círculo. O presidente é xingado pelos torcedores após o gesto.

petraglia o próprio presidente mostrando o dedo para a torcida do athletico paranaense pic.twitter.com/gbCchj2CBd -- out of context brasileirão (@oocbrsao) January 29, 2025

O presidente não era visto no estádio há algum tempo. Mario Celso Petraglia, que dá nome ao estádio do Athletico, ficou sem aparecer na Ligga Arena por meses, segundo relatos.

Petraglia estava em um dos camarotes do estádio durante o empate entre Athletico e Cianorte. A equipe venceu os dois primeiros jogos do estadual, mas seguiu com uma derrota para o Azuriz, fora de casa, e dois empates, além do ocorrido nesta terça-feira (28).