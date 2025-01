Petraglia faz gestos obscenos e responde ofensas de torcedores do Athletico-PR

A situação do Athletico-PR não é boa desde o fim do ano passado, após o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Na noite desta terça-feira, mais um capítulo triste na história do clube, envolvendo o presidente Mario Celso Petraglia.

O dirigente fez gestos obscenos ? inclusive mostrando o dedo do meio ? e respondeu às ofensas de torcedores enquanto estava em um dos camarotes da Ligga Arena, estádio do Furacão. O clima ficou tenso em função do empate da equipe diante do Cianorte, pelo Campeonato Paranaense.

CAOS INSTAURADO NO ATHLETICO! ? Após o quarto jogo seguido sem vencer, Mario Celso Petraglia, presidente do Furacão, profere gestos ofensivos contra todos os torcedores na Ligga Arena. ? Reprodução | Internet pic.twitter.com/jo4wKP1AyR ? UmDois Esportes (@umdoisesportes) January 29, 2025

Petraglia tem sido bastante pressionado pelos athleticanos em função da má fase do clube. Após o jogo desta terça-feira, torcedores organizados pediram a saída do dirigente da presidência.

O Athletico-PR faz uma campanha abaixo do esperado neste início de Campeonato Paranaense. Em seis jogos, o Furacão somou apenas nove pontos e ocupa a modesta sexta colocação.

A situação pode ficar pior com o complemento da rodada. O Athletico-PR irá sair do G8 da competição caso Coritiba, Cascavel e Rio Branco vençam seus jogos.