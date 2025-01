Caixinha diz que conversou com Jorge Jesus e que Neymar tem boas condições

O técnico Pedro Caixinha falou pela primeira vez sobre a chegada de Neymar ao Santos, nesta quarta-feira (29). O português revelou que já conversou com Jorge Jesus, ex-treinador do Brasileiro, e detalhou como estão as condições do jogador.

Já falei com o Jorge Jesus, temos acesso aos dados de treino, mas sabemos que vai chegar em condições boas para poder ser utilizado o mais rápido possível. Não tem ritmo de jogo, mas tem base de treino. Sabemos onde ele se sente confortável para jogar. Teremos uma conversa com ele. Pedro Caixinha após São Bernardo 3 x 1 Santos

Caixinha, no entanto, afirmou que ainda não conversou com seu futuro jogador, mas detalhou quais os planos iniciais na chegada de Neymar ao Brasil.

Já fizemos a análise de onde ele vai jogar. Temos muito claro como é que ele vai chegar, não tive a oportunidade de falar com ele. Vamos falar com ele depois que ele chegar. Estamos satisfeitos de receber um jogador com essa qualidade e que vai nos dar dinâmicas à equipe. O que sabemos é que ele vai chegar na sexta, vai ter a apresentação em São Paulo, vai ter de estar com o grupo para conhecermos ele, depois tem a apresentação na Vila Belmiro. Estamos fazendo um levantamento.

O que mais ele disse?

Derrota para o São Bernardo: "Em termos de resultado, temos sempre de ganhar e queremos ganhar com o Santos. Sempre que acontece uma derrota, é uma questão que mexe conosco. Neste momento, temos de analisar o crescimento da equipe. Se excluirmos os lances dos gols, eu vi a equipe fazendo coisas interessantes dentro daquilo que tem sido desenvolvido. A equipe está crescendo, mas em termos de resultado, não."

Problema na bola aérea: "Hoje, começamos um ciclo que era importante em termos de dar resposta. Até determinado momento, demonstramos muito. A forma como sofremos o empate e a virada, a equipe já estava desiquilibrada emocionalmente. São coisas que não podem acontecer. Está identificado o problema e vamos controlar isso. A questão não tem a ver com estatura, tem a ver com os princípios e comportamentos."

Esquema com três zagueiros: "Podemos debater isso. Este é um momento em que não pode haver dúvidas. Estamos trocando de estrutura, temos um caminho claro e traçado. Os jogadores já têm claro os posicionamentos."

Gil: "Tive uma segunda conversa com ele. É um jogador que tem importância e experiência, mas é igual a todos que fazem parte do plantel. A relação é igual para todos. Não trouxemos o Escobar, abriu-se uma brecha e o Gil, além de ser um jogador que contamos, vai ter uma posição muito importante na relação entre elenco e comissão. Ele vai ser o elo da comissão técnica dentro do elenco. Já há outros fazendo isso. Ele pode ser muito útil nesta função. Vai continuar trabalhando e, quando entendermos que merece uma oportunidade, vai ter."