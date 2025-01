Paulo Henrique decide, Vasco supera o Maricá e é o único invicto do Carioca

O Vasco levou a melhor no duelo dos últimos invictos no Campeonato Carioca. Na noite desta quarta-feira, bateu o Maricá por 1 a 0 com belo gol de Paulo Henrique, pela sexta rodada. Apesar de ser visitante, o time cruzmaltino sentiu-se em casa, já que a partida foi realizada em São Januário.

O Vasco agora é o único time que não perdeu na competição, com três empates e três vitórias seguidas. Assim, tem 12 pontos e briga pela liderança com o Volta Redonda. O Maricá, que tinha três vitórias e dois empates, conheceu o primeiro revés e segue com 11 pontos, caindo para o terceiro lugar.

A primeira finalização foi do Vasco. Após cobrança de falta, Hugo Moura desviou de cabeça e o goleiro socou a bola. Depois, Victor Luis perdeu grande chance. A bola atravessou a área e o lateral se jogou para completar na segunda trave, na esquerda da área, mas acabou afastando a bola. Depois disso, o Maricá acertou bem a marcação e o restante do primeiro tempo foi de poucas oportunidades.

Na etapa final, o Vasco começou pressionando e levou perigo ao roubar a bola no ataque. Jean David foi acionado na área e chutou rasteiro, para fora. O Maricá conseguiu assustar o Vasco pela primeira vez pouco depois. Após chute de longe e defesa de Léo Jardim, Sérgio Mendonça tentou o rebote na pequena área, mas Souza deu um carrinho e cortou para escanteio.

O Vasco respondeu com Payet duas vezes. Na primeira, Hugo Moura foi acionado na direita e tocou para o meio. Payet chapou de primeira e a bola passou tirando tinta da trave. Depois, ele ficou com sobra fora da área, levou para a direita e buscou o ângulo oposto, novamente com perigo.

Até que aos 24 minutos, o time cruzmaltino ficou à frente do placar, mas com Paulo Henrique, que tinha entrado há pouco tempo. Em jogada que está virando sua marca, ele saiu da lateral, carregou a bola para o meio-campo e, já dentro da área, quase na marca do pênalti, chutou de esquerda para fazer um belo gol.

O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 16h30, quando enfrenta o Volta Redonda, em briga direta pela ponta, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Na segunda-feira, às 16h30, é a vez do Maricá visitar o Madureira no estádio Aniceto Moscoso.

FICHA TÉCNICA

MARICÁ 0 X 1 VASCO

MARICÁ - Dida; Magno, Mizael Monteiro (Jefferson), Felipe Carvalho e João Victor; Ramon, Clayton (Gutemberg), Bezerro (Hugo Borges), Walber e Bruninho (Marcelinho); Sérgio Mendonça (Kevin Mercado). Técnico: Reinaldo Oliveira.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Souza, Lucas Freitas e Victor Luis (Lucas Piton); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza), Jean David (Lukas Zuccarello), Payet e Maxime Dominguez (Tchê Tchê); Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

GOL - Paulo Henrique, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mizael Monteiro e João Victor (Maricá).

ÁRBITRO - Wallace Rogério Rufino de Lima.

RENDA - 664.688,00.

PÚBLICO - 13.603 pagantes (13.893 presentes).

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).