Onde vai passar Ponte Preta x Corinthians pelo Paulistão? Como assistir

Ponte Preta e Corinthians se enfrentam hoje (29), às 19h45 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming) transmitem a partida.

O Timão é o vice-líder do Grupo A, com nove pontos. Por outro lado, a Ponte Preta é a terceira colocada do Grupo D, com seis pontos.

A equipe de Ramón Díaz vem de uma derrota para o São Paulo, por 3 a 1. O revés impediu o Corinthians de chegar a maior sequência de vitórias (11) do clube neste século.

A Macaca quer a vitória após três empates seguidos. Na rodada anterior, a Ponte ficou no 1 a 1 contra a Inter de Limeira.

Ponte Preta x Corinthians -- Paulistão 2025