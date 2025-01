Onde vai passar Botafogo-SP x Água Santa pelo Paulistão? Como assistir

Botafogo-SP e Água Santa se enfrentam hoje (29), às 21h30 (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O Botafogo-SP é o lanterna do Grupo A, com apenas dois pontos conquistados. O Água Santa está na última colocação do Grupo C, com três pontos.

A equipe de Ribeirão Preto ainda não venceu no Paulistão. Na rodada anterior, o Pantera perdeu para o São Bernardo por 1 a 0.

O Água Santa vem embalado pela primeira vitória no torneio. O Netuno superou o Red Bull Bragantino por 3 a 0 no fim de semana.

Botafogo-SP x Água Santa -- Paulistão 2025