Noroeste tenta se recuperar no Paulistão diante da invicta, mas sem vitórias Inter de Limeira

Noroeste e Inter de Limeira se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Ambos buscam a reabilitação na competição.

A Inter de Limeira, que vem de três empates seguidos, ocupa a terceira posição do Grupo A, com apenas três pontos. No último confronto, o time ficou no 1 a 1 em Limeira com a Ponte Preta e precisa melhorar seu desempenho se quiser se manter na elite do Paulistão.

Por outro lado, o Noroeste, recém-promovido à primeira divisão, tem mostrado um bom futebol, mas sofreu seu pior resultado na última rodada, perdendo por 2 a 0 para o Guarani, em Campinas. Com cinco pontos, ocupa a terceira posição do Grupo C, o mesmo de São Paulo, e também busca se recuperar após a derrota.

O retrospecto entre os dois é equilibrado. Em 29 jogos, a Inter venceu dez, empatou oito e perdeu 11. No entanto, o time de Limeira não sofre um revés desde 2016, quando levou 3 a 2 na Série A-3 do Campeonato Paulista. São cinco jogos de invencibilidade.

Com um elenco enxuto, Paulo Comelli deve priorizar pela manutenção do Noroeste apesar da primeira derrota. A ausência entre os relacionados é o volante Wellington, que acabou rescindindo com o clube na segunda-feira.

O atacante Carlão continua sendo a principal figura no elenco e promete desequilibrar diante da Inter. Ele deve ter ao seu lado Thiago Lopes, mas Luiz Thiago e Jenison correm por fora.

"Nós não conseguimos formatar uma equipe por completo, temos poucos jogadores no elenco, até pelo calendário do campeonato ser de três meses. Então, são muitas dificuldades para contratar e estamos tentando. Não temos reposição em várias posições", disse o treinador.

Do outro lado, Felipe Conceição deve optar pela manutenção da Inter, já que ainda não perdeu na competição. Caso aconteça alguma mudança, será no ataque, porque o time não vem tendo uma produção ofensiva significativa. Albano, Rafael Silva e Leocovick, este pendurado, devem formar o trio de ataque, mas Pablo Diogo e Alex Sandro também são opções para o setor.

"Vamos buscar essa vitória que estamos em busca desde nosso primeiro jogo. Não vai ser uma partida fácil, ainda mais fora de casa. Mas está na hora da gente vencer até para sair das últimas posições", afirmou Conceição.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE X INTER DE LIMEIRA

NOROESTE - Felipe Alves; Cicinho, Rodolfo Filemon, Carlinhos, Maycon e Maykon; Matheus Blade, Dudu Miraíma e Denner; Thiago Lopes e Carlão. Técnico: Paulo Comelli.

INTER DE LIMEIRA - André Luis; Roberto Rosa, Eduardo Porto e Gui Mariano; Felipe Albuquerque, Marlon, Iba Ly e Juan Tavares; Albano, Rafael Silva e Leocovick. Técnico: Felipe Conceição.

ÁRBITRO - Guilherme Nunes de Santana.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.