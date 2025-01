Noroeste e Inter de Limeira empatam em jogo com lambança dupla de goleiro e zagueiro

O Noroeste esperava alcançar a reabilitação no Campeonato Paulista, saiu na frente da Inter de Limeira, porém, levou a virada e só conseguiu empatar nos acréscimos, com um pênalti. A igualdade por 2 a 2 aconteceu nesta quarta-feira no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela quinta rodada.

O time bauruense vinha de derrota por 2 a 0 para o Guarani e atinge os seis pontos, em terceiro lugar do Grupo C, atrás de Novorizontino e São Paulo e na frente do Água Santa. Ainda invicta, a Inter de Limeira empatou pela quarta vez e, com quatro pontos, está em terceiro lugar do Grupo A, atrás de Corinthians e Mirassol, na frente do Botafogo.

O retrospecto entre os dois rivais do interior continua equilibrado. Em 30 jogos, foram nove empates; 11 vitórias para o Noroeste e 10 para a Inter. O time limeirense não perde um duelo desde 2016, agora com seis jogos de invencibilidade.

Como foi o jogo em Bauru

O jogo começou movimentado e o visitante assustou primeiro com um chute forte de Rhuan, mas o goleiro Felipe Alves espalmou para o lado. O Noroeste chegou e marcou aos 14 minutos após uma jogada ensaiada de falta. Dudu Miraíma fez o levantamento e Maycon ajeitou de cabeça para o meio da área. O goleiro André Luiz saltou na bola, mas chocou-se com seu companheiro Roberto Rosa e soltou a bola nos pés do oportunista Carlão, que ajeitou e completou para as redes.

O Noroeste dominava as ações em campo, porém, não soube aproveitar a falta de disposição da Internacional para ampliar o marcador. Mas tudo mudou no segundo tempo, quando o time de Limeira voltou com três mudanças. Entraram Pablo Diogo, Flávio e Felipe Albuquerque, respectivamente, nos lugares de Iba Ly, Marlon e Eduardo Porto.

As mudanças do técnico Felipe Conceição deram mais vitalidade ao visitante, que passou a trocar passes no ataque e conseguiu a virada em poucos minutos. O empate saiu aos nove, quando a defesa noroestina saiu jogando errado, e Albano lançou Pablo Diogo em velocidade. Ele entrou na área e bateu rasteiro. Deu sorte, porque a bola passou entre as pernas do goleiro Felipe Alves.

O Noroeste sentiu o golpe, demorou para a reagir e a Inter buscou a virada aos 14. Após troca de passes, Albano lançou Rhuan, dentro da área, e ele bateu forte para fazer 2 a 1. O visitante ainda perdeu outro gol com Alex Sandro, aos 24, e ele próprio marcou depois, porém, o lance foi anulado pelo VAR por impedimento no início da jogada.

Assustado, o Noroeste tentou reagir, mas demonstrou uma dose de cansaço e praticamente não incomodou o goleiro André Luiz. Mesmo assim conseguiu o empate no final, quando Carlão tentou o drible na parte lateral da área e acabou tocado por baixo por Juan Tavares. O VAR analisou o lance e confirmou o pênalti. Na cobrança, Dudu Miraíma chutou no centro do gol e quase que o goleiro André Luiz salvou com os pés. Tudo igual, aos 46 minutos do segundo tempo.

Pela sexta rodada, O Noroeste vai até São Paulo para pegar o Corinthians, no sábado, às 18h30, na Neo Química Arena. No mesmo dia, um pouco mais cedo, a partir das 16 horas, a Internacional recebe o São Bernardo, no Limeirão.

