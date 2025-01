Mercado: novo alvo do Santos, Rony fora do Palmeiras e corintiano negociado

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A sexta-feira (24) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Arthur, da Juventus, virou alvo do Santos para a sequência da temporada Imagem: Getty Images

Novo alvo santista. O Santos formalizou uma oferta por Arthur Melo, meio-campista da Juventus, e aguarda uma resposta tanto do clube quanto do atleta. A ideia do Peixe é ter Arthur por empréstimo até dezembro, dividindo salários com o clube italiano. A Juventus prefere um empréstimo apenas até julho, mas está disposta a negociar. O vínculo de Arthur na Itália é até junho de 2026.

E o Ney? Neymar deve chegar ao Brasil na sexta-feira (31) para apresentação no Pacaembu e na Vila Belmiro. Ele adiou seu voo e deve chegar para uma apresentação dupla nos dois estádios. O evento no Pacaembu ocorreria entre 11h e 12h, enquanto na Vila Belmiro a festa aconteceria entre o fim de tarde e o início da noite. Neymar também deve estar presente na Vila Belmiro no clássico diante do São Paulo, no sábado. Há a expectativa de que ele estreie por alguns minutos diante do Botafogo-SP.

Rony está de saída do Palmeiras; destino não é futebol brasileiro Imagem: Rony, do Palmeiras, lamentando durante o jogo contra o São Paulo, pela Supercopa do Brasil

Rony fora do Palmeiras. O Palmeiras encaminhou a venda do atacante Rony para o Al-Rayyan, do Qatar, time que tem o técnico Artur Jorge, ex-Botafogo, no comando. A negociação teve um avanço definitivo, e o jogador deve viajar nos próximos dias para fazer exames médicos. Os valores da transação não foram revelados, mas as partes correm contra o tempo para dar tempo de assinar e ser inscrito antes do fechamento da janela, neste sábado, às 16h (horário de Brasília).

Respaldado. A presidente Leila Pereira não cogita a demissão de Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, apesar dos protestos da torcida organizada do clube contra o dirigente. A mandatária alviverde entende que as críticas ao diretor são desproporcionais e injustas. No empate diante do Bragantino, ele foi alvo de pedidos de saída por parte de torcedores, que entoaram no Allianz Parque: "Barros, c****, sai fora do Verdão". Outra parte que estava presente no estádio reprimiu os cantos.

Denner é uma das principais promessas da base do Corinthians Imagem: Reprodução/Intagram/denner_evangelista

Corintiano de saída? O Corinthians negocia a venda do lateral-esquerdo Denner ao Chelsea, da Inglaterra, por 8 milhões euros (R$ 49 milhões) pelos direitos econômicos e mais 4 milhões de euros (R$ 24,5 milhões) em bonificações por metas atingidas. O colunista Samir Carvamhlo apurou que a possível venda de Denner partiu do próprio Corinthians. O clube paulista pediu para que o agente do jogador, Giuliano Bertolucci, procurasse um clube europeu para o atleta.

Lembra dele? A Fiorentina anunciou a contratação do zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, com contrato válido até 2027. O jogador de 31 anos estava no Monza, da Itália, antes de fechar com a Viola, que pagou 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 10,9 milhões) para contar com o atleta.

Formado na base do Santos, Rwan Cruz está perto de acerto com o Botafogo Imagem: Divulgação/Ludogorets

Da Bulgária para o Rio. O Botafogo avançou pela contratação do atacante Rwan Cruz, ex-Santos e Vasco e atualmente no Ludogorets, da Bulgária. As tratativas são por um negócio em definitivo, e se discute um contrato de quatro temporadas. As partes estão otimistas por um acordo e, caso o negócio se encaminhe rápido, o jogador pode já ficar de fora da partida contra o Lyon, nesta quinta-feira, pela Liga Europa. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'Canal do TF' e confirmada pelo UOL.

Oferta negada. O West Ham recusou uma oferta do Shakhtar Donetsk de 15 milhões de euros (R$ 91 milhões, na cotação atual) pelo meia-atacante Luís Guilherme, ex-Palmeiras. A oferta do clube ucraniano pelo jovem foi considerada baixa pelo time inglês, que pagou 30 milhões de euros (R$ 175 milhões), em valores fixos e variáveis, para tirar o jogador do Verdão no ano passado.

Danilo é do Flamengo. O Flamengo, enfim, oficializou a contratação do zagueiro e lateral Danilo. Ele rescindiu contrato com a Juventus e chega ao clube carioca com um vínculo de dois anos. O atleta passou por exames médicos e, definiu os últimos detalhes e assinou contrato nesta quarta. O zagueiro é o segundo reforço do Flamengo para 2025.