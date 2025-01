Manchester United encaminha contratação de lateral Patrick Dorgu

O lateral-esquerdo dinamarquês Patrick Dorgu deve ir ao Manchester United nesta janela de transferências. O jogador de 20 anos é uma das grandes promessas do futebol mundial e é um dos principais atletas do Lecce, da Itália, nesta temporada. Os Red Devils chegaram a um acordo pela contratação do defensor por 30 milhões de euros (cerca de R$ 182,7 milhões).

Com o lateral especulado por Chelsea, Tottenham, Napoli e Manchester United, o Lecce fez jogo duro nas negociações do jogador. Dorgu chegou à Itália em 2023 e impressionou o técnico da época, Marco Baroni, que o deu a titularidade logo na sua chegada. No futebol italiano, o atleta tem 57 jogos, marcou cinco gols e deu duas assistências.

Com o acordo encaminhado, o lateral será a primeira contratação na era Ruben Amorim. O Manchester United passa por problemas defensivos na temporada e o reforço de Dorgu é visto como uma alternativa para Malacia e como um jogador que chega para jogar enquanto Luke Shaw está machucado.

Apesar da pouca idade, Dorgu já figura entre as convocações da Seleção Dinamarquesa. Convocado nas últimas três datas FIFA, com quatro jogos, o atleta já marcou pela seleção e se destaca pela polivalência, atuando em todos os setores da esquerda. Além do apoio defensivo, o jogador já mostrou que consegue jogar até na ponta.

Dorgu tem exames com o Manchester United nessa quarta e os Red Devils esperam contar com o jogador no domingo, às 11h (de Brasília), para jogar contra o Crystal Palace, em casa. Contudo, o clima na equipe não é bom, com o time amargando a 12ª posição do Campeonato Inglês, com 29 pontos.