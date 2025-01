Savinho evita vexame do City e comanda virada sobre o Brugge na Champions

O Manchester City viveu um drama, mas contou com a estrela de Savinho e venceu o Club Brugge por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira (29), no Etihad Stadium, e se garantiu na próxima fase da Champions League.

O City flertou com o vexame. Precisando vencer, os ingleses viram o Brugge abrir o placar ainda no primeiro tempo e viram o cenário ficar mais difícil.

A virada veio com brilho de Savinho na etapa final. Kovacic empatou logo no começo do segundo tempo, e o brasileiro, que entrou no intervalo, foi decisivo com uma assistência para o segundo gol e depois balançou as redes para fechar a conta.

Manchester City e Brugge jogarão os playoffs para as oitavas de final da Champions. Esta fase será jogada pelas equipes que ficaram entre a 9ª e a 24ª colocação. Os oito primeiros avançaram direto às oitavas e os que ficaram entre o 25° e o 36° lugar foram eliminados.

O Manchester City vai encarar Real Madrid ou Bayern de Munique. Por ter ficado no 22° lugar, o clube inglês vai encarar o 11° ou o 12°. O clube inglês fará o primeiro jogo em casa e decidirá fora.

O Brugge terá pela frente Atalanta ou Borussia Dortmund. Os belgas fecharam a primeira fase na 24ª colocação e encararão o 9° ou o 10° colocado. A equipe fará o primeiro jogo em casa e o segundo fora.

Os adversários serão conhecidos em sorteio que será realizado pela Uefa. O evento acontecerá na próxima sexta-feira (31).

Como foi o jogo

O Manchester City foi a campo com: Ederson; Matheus Nunes, Stones, Akanji e Gvardiol; Kovacic, Gündogan e De Bruyne; Bernardo Silva, Foden e Haaland. O Brugge teve como titulares: Mignolet; Seys, Ordoñez, Mechele e De Cuyper; Onyedika, Jashari e Vanaken; Talbi, Tzolis e Jutgla.

O City começou levando susto e teve gol anulado. Fora de casa, o Brugge apostou nos contra-ataques e criou boas chances logo no começo do jogo. Quando respondeu, o City foi às redes com Gündogan, mas o gol foi anulado por impedimento do alemão quando ele recebeu passe de Bernardo Silva.

O Brugge abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Jutgla entortou Matheus Nunes e cruzou rasteiro na área. Onyedika apareceu sozinho e bateu firme para estufar as redes do City.

Onyedika comemora gol marcado pelo Brugge contra o Manchester City na Champions Imagem: Carl Recine/Getty Images

O City começou o segundo com tudo e conseguiu o empate. Kovacic arrancou pelo meio, viu a defesa se abrir e bateu cruzado para vencer Mignolet e recolocar os ingleses no jogo.

O Brugge assustou de novo, mas o City conseguiu a virada. A equipe belga levou perigo em dois contra-ataques logo após o gol sofrido, mas viu o rival ser letal quando chegou de novo. Aos 16, Savinho serviu Gvardiol dentro da área, e o croata tentou cruzamento rasteiro. A bola bateu no pé de Ordoñez e entrou.

Gvardiol comemora gol marcado pelo Manchester City contra o Brugge na Champions Imagem: Molly Darlington/Copa/Getty Images

Savinho fechou a conta no Etihad Stadium. O brasileiro recebeu virada de jogo vinda de Stones, matou no peito, fez jogada individual e bateu tirando de Mignolet para ampliar a vantagem do Manchester City.