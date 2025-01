Mágoa de Neymar com Jorge Jesus é discurso ruim, dispara Casão

Neymar não tem motivos para guardar mágoas de Jorge Jesus após a saída do Al-Hilal, afirmou Walter Casagrande Jr. no UOL News Esporte, nesta quarta (29).

Na opinião do colunista, o técnico português não deixaria de inscrever Neymar no Campeonato Saudita, por exemplo, se o atacante tivesse condições físicas de disputar a competição.

Nenhum treinador é louco de dispensar o Neymar se ele estiver em forma, recuperado da parte muscular, da fisioterapia e recuperado clinicamente. [...] As informações que o Jorge Jesus recebeu não foram positivas. E no campo, ele também não achou positivo. Agora, ficar justificando com o Jorge Jesus? Pô! Está todo mundo acompanhando. Teve uma cirurgia, uma contusão. Já começa mal a conversa.

Casagrande

Casão: Palmeiras não é um time qualquer e torcedor tem que ter paciência

Os protestos do torcedor palmeirense após o empate com o Red Bull Bragantino foram injustos, opinou Casagrande.

O Palmeiras está passando por uma transição. Não está mudando muito o elenco, mas está mudando peças. A continuidade do trabalho do Abel parou e esse ano está começando uma outra era, um outro tipo de time, um outro modo de jogar. A torcida tem que ter paciência. Não é um treinador qualquer e não é um time qualquer.

Casagrande

