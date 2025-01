Lutador russo tieta Cristiano Ronaldo em encontro antes do UFC Arábia Saudita; veja

Amplamente considerado como um dos maiores jogadores de futebol da história, Cristiano Ronaldo possui uma legião de fãs espalhada ao redor do mundo, e, nesta quarta-feira (29), um deles teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Um dos protagonistas do 'co-main event' do UFC Arábia Saudita, que acontece neste sábado (1º), o russo Sharabutdin Magomedov se encontrou com CR7 e até trocou camisas com o ídolo, durante uma visita ao CT (Centro de Treinamento) do Al Nassr, clube saudita pelo qual o astro português joga atualmente.

No registro em vídeo da visita do lutador russo ao CT do Al Nassr, divulgado pelas redes sociais do próprio clube (veja abaixo ou clique aqui), é possível ver a felicidade de Shara 'Bullet' ao encontrar seu ídolo. Primeiro, aparentemente ainda meio sem jeito, o peso-médio (84 kg) do UFC finge atacar as pernas de Cristiano Ronaldo em uma tentativa de queda. Depois, já mais relaxado, mas sem tirar o sorriso do rosto, Magomedov recebeu uma camisa autografada pelo astro do futebol - eleito cinco vezes o 'Melhor do Mundo' pela FIFA.

Presença garantida no UFC Arábia Saudita

E não foi apenas com uma camisa e as lembranças que Shara Bullet saiu do encontro com o ídolo. Durante a conversa com o jogador português, o russo também conseguiu extrair a informação de que Cristiano Ronaldo estará presente na ANB Arena, em Riade, para acompanhar o card do UFC Arábia Saudita.

"Essa manhã eu fui convidado para uma sessão de treino do Al Nassr FC. O presidente do clube me presenteou com a camisa oficial deles, com meu nome nela. Me encontrei com Cristiano Ronaldo, conversei com todos os jogadores. Tivemos uma longa conversa com Cristiano e ele me deu sua camisa autografada. Ele vai estar presente para assistir minha luta no dia 1º de fevereiro e vai estar torcendo por mim. Ele disse que eu tenho tudo que precisa para me tornar um campeão do UFC", contou o lutador do UFC, durante o media day do evento.

Fã de MMA

Esta não é a primeira interação de Cristiano Ronaldo com atletas de MMA, muito pelo contrário. Fã declarado da modalidade, o craque português já inclusive revelou que prefere assistir a uma luta do Ultimate do que uma partida de futebol. Além disso, CR7 também possui uma boa relação com Khabib Nurmagomedov, ex-campeão e membro do Hall da Fama do UFC.

Shara Bullet no UFC Arábia Saudita

Com a torcida de Cristiano, Sharabutdin Magomedov entrará em ação neste sábado, na co-luta principal do UFC Arábia Saudita. No evento, o peso-médio russo terá pela frente o experiente lutador inglês Michael 'Venom' Page, que chega para a disputa com a missão de acabar com a invencibilidade de Shara Bullet no MMA profissional.

A special visitor today at AlNassr! Sharaputdin Magomedov bringing his champion spirit ?? pic.twitter.com/LPiCnuwZ82

- AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 29, 2025