Liga dos Campeões: veja classificados, eliminados e data do sorteio dos playoffs

Chegou ao fim a primeira fase da Liga dos Campeões, que estreou nesta temporada um novo formato. Nesta quarta-feira, 36 times entraram em campo simultaneamente pela última rodada da competição. Oito equipes se classificaram para as oitavas de final, enquanto 16 avançaram aos playoffs. Já as outras 12 restantes se despediram do torneio.

A Uefa adotou o sistema de pontos corridos para a primeira fase da Champions, e cada time disputou oito partidas. Nesta etapa, os oito melhores colocados avançaram diretamente às oitavas de final. Já equipes que ficaram entre o 9º e o 24º lugar garantiram vaga nos playoffs da competição. Quem terminou entre a 25º e a 36º posição deu adeus à competição.

Com sete vitórias e apenas uma derrota, o Liverpool encerrou a primeira fase na liderança da tabela. Barcelona (2º), Arsenal (3º), Inter de Milão (4º), Atlético de Madrid (5º), Bayer Leverkusen (6º), Lille (7º) e Aston Villa (8º) foram os outros sete times classificados diretamente às oitavas de final.

Já as equipes que disputarão os playoffs são: Atalanta (9º), Borussia Dortmund (10º), Real Madrid (11º), Bayern de Munique (12º), Milan (13º), PSV (14º), Paris Saint-Germain (15º), Benfica (16º), Monaco (17º), Brest (18º), Feyernoord (19º), Juventus (20º), Celtic (21º), Manchester City (22º), Sporting (23º) e Club Brugge (24º).

Em contrapartida, Dínamo Zagreb (25º), Stuttgart (26º), Shakhtar Donetsk (27º), Bologna (28º), Estrela Vermelha (29º), Sturm Graz (30º), Sparta Praga (31º), RB Leipzig (32º), Girona (33º), RB Salzburg (34º), Slovan Bratislava (35º) e Young Boys (36º) estão eliminados.

The league phase is complete ?#UCL pic.twitter.com/8Ix7MvcqI4 ? UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2025

Os duelos da fase de playoffs serão definidos através de um sorteio, que ocorrerá nesta sexta-feira, a partir das 8h (de Brasília). Os confrontos serão disputados no formato clássico da Liga dos Campeões: jogos de ida e volta, com os times de melhor campanha decidindo em casa. Avança aquele que tiver vantagem na soma dos placares. Em caso de igualdade, o embate será decidido na prorrogação e, se necessário, irá aos pênaltis.

Os clubes que terminaram a primeira fase entre a nona e a 16ª posição serão cabeças de chave no sorteio. As equipes foram divididas em pares e distribuídas em oito potes diferentes: 9º e 10º, 11º e 12º, 13º e 14º, 15º e 16º, 17º e 18º, 19º e 20º, 21º e 22º, 23º e 24º.

Desta maneira, os que mais somaram pontos irão enfrentar nos playoffs os que menos pontuaram. Portanto, o nono e o décimo colocado medirão forças necessariamente contra 23º ou 24º. Já o 11º e o 12º encaram 21º ou 22º, e assim sucessivamente.

Equipes do mesmo país já podem se enfrentar nesta fase, assim como times que já se cruzaram na primeira fase da Liga dos Campeões. As partidas de ida dos playoffs estão previstas para acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro. Já a volta está prevista para os dias 18 e 19.