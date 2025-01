Leila Pereira pede R$ 500 mil a Dudu por danos morais após xingamento

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, cobra R$ 500 mil de Dudu por danos morais após xingamento nas redes sociais. Advogados da mandatária protocolaram na última segunda-feira (27) uma ação contra o atacante do Cruzeiro na 11ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo. O jogador ainda será notificado oficialmente por via judicial sobre o processo.

Leila acusa Dudu de ter sido machista e misógino nos ataques direcionados a ela. Os representantes da presidente traçaram uma linha do tempo dos problemas entre ela e o jogador para embasar a cobrança de uma indenização.

Os dois têm relação conturbada desde junho do ano passado, quando o jogador pediu para deixar o clube, acertou verbalmente com o Cruzeiro e chegou até a ser anunciado pela equipe mineira. Entretanto, Dudu recuou, e permaneceu no clube paulista.

Leila Pereira, porém, não aceitou. A presidente afirmou que o jogador já estaria vendido, se dependesse dela, e que a história do atleta no Palmeiras já havia acabado. Antes de sair, em dezembro, Dudu publicou indiretas à mandatária, enaltecendo o antecessor, Maurício Galiotte.

A tensão cresceu a partir no início deste ano, após Leila criticar o jogador no evento de apresentação da nova patrocinadora alviverde, afirmando que ele saiu "pela porta dos fundos". O agora cruzeirense respondeu no Instagram, com fotos de troféus conquistados no Palmeiras e um xingamento.

A mulher de Dudu, Caroline Campos, também criticou Leila. O jogador também voltou a falar, e apontou que a mandatária era "mais falsa que nota de R$ 2". Leila, então, resolveu agir na Justiça e processou o atacante.