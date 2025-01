Jogo entre Ponte Preta e Corinthians é adiado para às 20h15 por conta de forte chuva

O jogo entre Ponte Preta e Corinthians, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, foi adiado para às 20h15 (de Brasília) desta quarta-feira. O duelo estava agendado para às 19h45, no Moisés Lucarelli, mas foi postergado por conta da forte chuva que atingiu Campinas.

"A FPF informa que, após avaliação da arbitragem sobre a condição do gramado do Moisés Lucarelli, devido à forte chuva que caiu na cidade de Campinas, o início do jogo entre Ponte Preta e Corinthians foi adiado para 20h15?, informou a entidade que organiza o futebol paulista.

Por volta das 18h30, funcionários do Moisés Lucarelli começaram a passar um rodo nas regiões alagadas para ajudar a secar o gramado. No entanto, o campo ainda apresenta algumas poças.

Estado do gramado do Moisés Lucarelli após a chuva

O Corinthians começou a rodada na 2ª colocação do grupo A do Paulista, com nove pontos, empatado com o líder Mirassol, mas atrás no saldo de gols (7 a 1). Na classificação geral do Estadual, a equipe do técnico Ramón Díaz se encontra na 3ª posição, atrás também do São Bernardo.

Já a Ponte Preta do técnico Alberto Valentim está na terceira posição do grupo D, com seis pontos. A Macaca ainda não perdeu no Estadual, mas vem de três empates seguidos, com Santos, Portuguesa e Inter de Limeira. O São Bernardo lidera a chave, com nove unidades, e o Palmeiras vem em segundo, com sete.