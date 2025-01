João Fonseca e Thiago Wild destacam histórico positivo contra os rivais franceses

O Brasil já está focado no duelo com a França, neste fim de semana, pela Copa Davis. Escolhidos como opções de simples, João Fonseca e Thiago Wild enfatizaram o bom retrospecto diante dos franceses e apostam em um cenário positivo nesses confrontos.

Destaque no cenário mundial do tênis após superar Andrey Rublev no Aberto da Austrália, João Fonseca pretende "esticar" a sua boa fase no torneio. Contra Arthur Fills, número 19 do ranking, ele tem duas vitórias e comentou sobre o desafio que terá pela frente.

"Com toda certeza, se eu for me encontrar com o Fils, nesse confronto vai ser diferente já que estaremos com as bandeiras dos nossos países, o que dá uma força a mais e um nervosismo também. Faz parte do tênis. Cada vez mais você se encontra com esses jogadores e é preciso saber lidar com isso", afirmou o tenista de 18 anos.

Já Thiago Wild terá pela frente Giovanni Perricard, atual 30º do mundo com dois triunfos sobre o rival, ele diz que vai entrar em quadra confiante para buscar o resultado positivo.

"Isso dá uma confiança boa para nós. Somos um time bastante forte. Acho que o histórico com certeza conta quando entramos em quadra. Tem jogadores que nos sentimos mais ou menos confortáveis de jogar contra. Isso com certeza dá um gás extra. Agora queremos aumentar esses números", afirmou.

Nos dias 1º e 2 de fevereiro, a equipe brasileira enfrenta a França pela primeira rodada dos Qualifiers. Nesta lista de confrontos contra os rivais, os brasileiros convocados possuem seis vitórias em oito duelos diante dos franceses em torneios do circuito profissional.

Para os jogos da Davis, a equipe brasileira conta com Thiago Wild, João Fonseca e Matheus Pucinelli, além dos duplistas Rafael Matos e Marcelo Melo. O time nacional vai enfrentar Ugo Humbert, Arthur Fils, Giovanni Perricard, Pierre-Hugues Herbert e o recém-convocado Benjamin Bonzi (#62).