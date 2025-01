Inter de Milão x Monaco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, a Inter de Milão recebe o Monaco, no Stadio San Siro. O jogo é válido pela oitava rodada da fase de liga da Liga dos Campeões e começa às 17h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Max.

A Inter de Milão já está garantida na sequência da competição. No entanto, a equipe italiana ainda precisa de um simples empate para confirmar uma vaga direta nas oitavas de final.

O Monaco também está com vaga certa nos playoffs. Só que os franceses sonham com um lugar no G8 e precisam vencer o duelo.

Colocação na tabela

Inter de Milão: 16 pontos em 7 jogos, 4º lugar no começo da rodada.



Monaco: 13 pontos em 7 jogos, 10º lugar no começo da rodada.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni e Dumfries; Zielinski, Frattesi, Mkhitaryan e Carlos Augusto; Thuram e Lautaro Martínez



Técnico: Simone Inzaghi

Monaco: Majecki; Caio Henrique, Salisu, Kehrer e Vanderson; Camara, Magassa, Akliouche, Golovin e Seghir; Embolo.



Técnico: Adi Hutter

Arbitragem

O jogo será apitado por Irfan Peljto, com os assistentes Senad Ibrišimbegovi? e Davor Beljo. No comando do VAR, estará Bastian Dankert.