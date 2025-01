Herói do Corinthians em vitória contra a Ponte, Talles Magno valoriza esforço da equipe em "jogo brigado"

O atacante Talles Magno, autor do gol da vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta nesta quarta-feira, valorizou o esforço da equipe em um jogo que classificou como "brigado". A partida ficou comprometida no Moisés Lucarelli por conta do estado do gramado devido à forte chuva em Campinas.

"Não tem muito o que falar, jogo brigado, não tinha condições. Mas lutei até o final, fui até onde pude, a equipe lutou", disse Talles à TNT Sports. O jogador chegou ao seu terceiro gol na temporada, se consolidando como o artilheiro da equipe.

"Fico feliz com meu começo de temporada, é um ano importante para minha vida. Quero dar o meu melhor, lutar pelo Corinthians e pelos meus companheiros", complementou.

Com a vitória, o Corinthians segue na segunda posição do grupo A, com 12 pontos, atrás do líder Mirassol apenas pelo critério do saldo de gols. O Timão também segue forte na briga pela liderança geral do Estadual, na terceira colocação.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o Noroeste, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.