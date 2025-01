Hernan: Antes apalavrado, Deivid Washington tem entrave com Santos

Depois de avançar pelo atacante Deivid Washington, do Chelsea, o Santos tem um problema na negociação com os ingleses, informou André Hernan, no De Primeira, nesta quarta (29).

O colunista apurou que o Santos não quer mais pagar integralmente o salário do atacante, um dos pontos já acertados com o Chelsea. O impasse pode melar a negociação.

O Deivid Washington tinha feito um pedido para o Chelsea de que gostaria de jogar no Santos. O Chelsea atendeu o pedido do jogador sobre o empréstimo. E o Santos tinha acordado nas reuniões que pagaria o salário integralmente. Houve um recuo do Santos, que informou que não pagaria todo o salário, que o Chelsea teria que pagar uma parte. Agora, pode ser que o negócio trave.

O que estava pronto para ser assinado, apalavrado, tem esse entrave que precisa ser resolvido. O Santos mudou a condição e entende que não vai pagar 100% do salário. Mas alguém precisa pagar.

André Hernan

