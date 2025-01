Giro dos Estaduais: Sport goleia Jaguar e encosta na liderança do Pernambucano

O Sport goleou o Jaguar na noite desta quarta-feira, na Ilha do Retiro, por 4 a 1, e se aproximou da liderança do Campeonato Pernambucano. Lenny Lobato, Gonçalo Paciência (duas vezes) e Gustavo Coutinho marcaram a favor do Leão, enquanto Pedro Maycon descontou para os visitantes.

O time rubro-negro, agora, ocupa o terceiro lugar da tabela de classificação do Estadual, com nove pontos. São três empates e duas vitórias até o momento.

A equipe comandada por Pepa possui a mesma pontuação do vice-líder, Maguary. O segundo colocado, porém, ainda tem dois jogos a menos. Já o líder Santa Cruz soma dez pontos.

O próximo compromisso do Sport está agendado para sábado. O Leão da Ilha visita o Santa Cruz, em clássico válido pela sexta rodada do Pernambucano. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília) no gramado do Arruda.

Além do Sport, Afogados e Central também entraram em campo na noite desta quarta-feira. O duelo no Vianão terminou empatado por 1 a 1.

Criciúma abre vantagem na ponta do Catarinense

Recém-rebaixado à Série B do Brasileirão, o Criciúma, mesmo com um jogo a menos, está na ponta do Campeonato Catarinense. O Tigre bateu o Joinville por 3 a 0 nesta quarta-feira e agora soma 10 pontos na liderança da tabela, dois acima do segundo colocado, Figueirense.

O Figueira, aliás, também entrou em campo nesta noite e superou o Concórdia, por 4 a 1. Já Chapecoense e Avaí só empataram em 0 a 0, enquanto o Brusque venceu o Caravaggio, por 1 a 0. Já Barra e Hercílio Luz ficaram no empate em 1 a 1.

Londrina vence e lidera o Paranaense

O Londrina venceu a terceira partida consecutiva e assumiu a liderança do Campeonato Paranaense. Nesta quarta-feira, o Tubarão derrotou o Operário por 1 a 0, no Germano Kruger, e atingiu 13 pontos no topo da tabela.

Logo atrás, com um ponto a menos, vem o Maringá, que goleou o Rio Banco durante esta noite, por 4 a 0. O Paraná Clube, por sua vez, ficou no empate por 0 a 0 com Cascavel. Já o Azuriz ganhou do São Joseense, por 1 a 0.

Atlético-GO e Vila Nova tropeçam no Goiano

Atlético-GO e Vila Nova decepcionaram pelo Campeonato Goiano nesta quarta-feira. O Dragão recebeu o Goianésia, no Antônio Accioly, e não saiu do empate sem gols, assim como o Tigre, que ficou no zero contra o CRAC, no Olímpico.

Apesar do resultado, o Vila lidera a tabela de classificação do Estadual, com 11 pontos. O Atlético-GO, por sua vez, é apenas o oitavo colocado do torneio, com seis.

Veja outros resultados do Goiano nesta quarta-feira:

Aparecidense 1 x 1 Inhumas



Anápolis 4 x 1 Goiânia



Goiatuba 0 x 1 Abecat Ouvidorense