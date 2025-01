Fortaleza fecha o maior patrocínio da história do futebol cearense

O Fortaleza oficializou nesta sexta-feira a Cassino.bet como o seu novo patrocinador máster. A plataforma de apostas esportivas desembolsou R$ 70 milhões de reais por dois anos de contrato com o clube cearense.

Assim, esse patrocínio se tornou o maior da história do futebol cearense. O Fortaleza irá receber metade desse valor em cada ano de contrato, além da possibilidade de bonificações por metas atingidas.

Primeiro treino da semana concluído! ?? ? Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/gmHV3pHYeC ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) January 29, 2025

"Essa colaboração simboliza nosso compromisso com o crescimento do esporte e o desenvolvimento de uma experiência segura e envolvente para todos os apostadores. Estamos confiantes de que essa parceria trará resultados extraordinários para o Fortaleza, para a Cassino.bet e para todos os envolvidos", afirmou o diretor de marketing da Cassino.bet.

Antes, o clube tinha um contrato com a Novibet, outra casa de apostas online, que se estendeu até o final de 2024. Nesse acordo, o clube recebia aproximadamente R$ 40 milhões.

Após o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2018, o Fortaleza vem consolidando-se na elite do futebol nacional. Desde então, alcançou feitos históricos para o futebol nordestino, como a classificação para a fase de grupos da Libertadores em 2021 e a disputa pelo título da Sul-Americana de 2023.

Já na temporada de 2025, o Fortaleza terá um calendário cheio. Além de disputar do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, o clube ainda disputará a Copa do Brasil, a Libertadores e espera seguir como um dos melhores do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza retornará aos gramados nesta quinta-feira, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. Jogando no Estádio Presidente Vargas, a partida será contra o Maracanã, às 20h30 (de Brasília).