Fluminense renova contrato com patrocinador até janeiro de 2027

O Fluminense anunciou, nesta quarta-feira, a renovação do patrocínio da Frescatto, empresa do setor de pescados. O novo contrato tem duração de dois anos e a marca vai seguir estampada no uniforme do Tricolor até janeiro de 2027.

"É motivo de orgulho para o clube ter um parceiro tão sólido como é a Frescatto, que acredita no trabalho que a gente vem desenvolvendo e apoia tanto o Fluminense. Já são mais de cinco anos juntos, com muitas conquistas e momentos inesquecíveis. E isso mostra a força da nossa relação. Espero que nesses próximos dois anos a gente conquiste muito mais e fortaleça esse vínculo tão importante", disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

A Frescatto já patrocinou o Fluminense entre 2015 e 2018. A empresa retomou a parceria com o clube em 2022, estampando o logo da marca no ombro da camisa do Tricolor carioca.

No dia em que a @frescattoficial faz 81 anos, anunciamos com muita a alegria a renovação de mais dois anos com a marca que está sempre com a Família Fluminense! Seguimos muito juntos, Frescatto! De logo nova e contrato renovado! ???? Saiba mais >> https://t.co/8ZjwVCGRdO pic.twitter.com/w3D0bVK0sq ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 29, 2025

"O trabalho da Frescatto é pautado em três pilares: sabor, sustentabilidade e saúde. Apoiar o Fluminense é aproximar a marca do esporte e o esporte é fundamental para a promoção da saúde em todas as idades, classes sociais, gêneros. Seja futebol, vôlei, futevôlei, tênis, entre outras iniciativas, aproximamos a marca Frescatto dos valores que acreditamos para uma vida melhor. Estar no peito do Fluminense por mais dois anos é uma honra, seja na glória eterna, seja na redenção nos últimos minutos, estamos juntos como uma família", afirmou Thiago De Luca, CEO da Frescatto.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Botafogo, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. O Tricolor venceu apenas um jogo na competição e ocupa a 8ª posição, com seis pontos.