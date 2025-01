Flamengo anuncia a contratação de Danilo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo, enfim, oficializou a contratação do zagueiro Danilo. Ele rescindiu contrato com a Juventus e chega ao clube carioca com um vínculo de dois anos.

O que aconteceu

Danilo chegou ao Rio de Janeiro na terça-feira. Ele passou por exames médicos e, definiu os últimos detalhes e assinou contrato nesta quarta. O zagueiro é o segundo reforço do Flamengo para 2025.

O jogador vai vestir a camisa 13. Ele será apresentado nesta quinta-feira, às 20h15, no Maracanã.

O Flamengo espera ter Danilo em campo rápido. Ele não joga desde o dia 14 de dezembro, quando foi titular da Juve. O clube já fez nove partidas depois disso, mas o defensor ficou no banco em duas delas e depois não foi mais relacionado. O capitão da seleção está na Europa desde 2012, e defendeu Porto, Real Madrid, Manchester City e, por último, a Juventus.

Para ser inscrito a tempo da Supercopa, o zagueiro tem que sair no BID até sexta-feira. A utilização fica a cargo do técnico Filipe Luís.

O jogador decidiu não ir para o Napoli para voltar ao futebol brasileiro por questões familiares. Ele tinha uma proposta do clube italiano, que era o favorito inicialmente para tê-lo. O Flamengo aguardava apenas a sinalização do defensor para fechar o contrato.

O Fla venceu uma disputa também com o Santos. O clube paulista sabia que era difícil, mas colocou uma proposta na mesa. Pesou para Danilo a disputa de torneios importantes neste ano, como Libertadores e Mundial.

Filipe Luís também teve papel importante. O treinador ligou para o zagueiro explicando como pretendia utilizar ele. O Fla buscou Danilo para compor a zaga, mesmo que ele ainda seja convocado pela seleção brasileira como lateral.

O Flamengo já sonha com Danilo há algum tempo. Desde que as primeiras notícias sobre a saída da Juventus começaram a sair, o clube já observa os passos do jogador. Lateral-direito de origem, ele se firmou como zagueiro na Juventus e segue sendo convocado desta forma na seleção brasileira.

O Fla estava no mercado em busca de um zagueiro depois das baixas que sofreu. O clube manteve os titulares Léo Ortiz e Léo Pereira, mas perdeu os dois reservas. Para a lateral-direita, o rubro-negro vem sendo procurado por Wesley, mas não quer negociar o jovem nesta janela e pretende conversar só após o Mundial. Uma exceção seria uma proposta muito alta e irrecusável. Outro alvo é Vitão, mas o Internacional faz jogo duro.