Fla deve ter time misto e ajustes finais para a Supercopa em estreia no Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está na reta final da "pré-temporada" antes do primeiro grande objetivo do ano: a Supercopa do Brasil. O reencontro com o Maracanã nesta quinta-feira (30), às 21h30, contra o Sampaio Corrêa, deve ser marcado por um time misto, as primeiras vezes de Juninho no estádio e Arrascaeta com a camisa 10, além de alguns ajustes pensando na decisão contra o Botafogo no próximo domingo.

O que aconteceu

O Fla terá um tempo curto entre os dois jogos e, por isso, não vai forçar os titulares. Filipe Luís deve aproveitar o jogo em casa para dar mais minutos a alguns jogadores e promover o retorno dos lesionados. O time será definido em treino nesta quarta-feira.

Depois do jogo quinta, a equipe ainda faz mais um treino na sexta antes de viajar para Belém. Nesta atividade, que vai contar com os atletas que não forem titulares no Carioca, o treinador já terá um primeiro esboço do que pensa para a final. O elenco encerra a preparação para o clássico valendo taça no sábado, quando Filipe Luís vai definir o time que levará a campo.

Everton Cebolinha e Luiz Araújo devem ser novidades na equipe. O primeiro retorna depois de um longo período fora, já que sofreu uma grave lesão em agosto. Por isso, deve ganhar os primeiros minutos para tentar ter mais disponibilidade na Supercopa. Já o segundo foi para a pré-temporada e jogou 45 minutos, mas vem tendo cuidados redobrados por causa da lesão.

Um dos objetivos dessa comissão técnica é reduzir o número de problemas físicos. Por isso, depois da experiência no ano passado, a ideia é não forçar os titulares no Estadual e pensar no longo prazo para as competições do ano. Arrascaeta é um que demandará cuidados e atenção para não sofrer tanto fisicamente.

A gestão de minutos tem sido feita desde o primeiro jogo. Filipe Luís segue as orientações do departamento de fisiologia para saber quantos minutos cada atleta estará disponível. Alguns só podem atuar 45 minutos, outros 60 e em alguns casos os atletas já têm condições de jogar por 90 minutos.

Filipe Luís enxergou o período antes da Supercopa como uma pré-temporada para o Flamengo. Além do tempo nos Estados Unidos, ele aproveitou os últimos dias no Rio de Janeiro para seguir o processo de firmar conceitos e entender a versatilidade da equipe. Até por isso houve a avaliação de quem não seria mais aproveitado do grupo do Carioca.

Este será o primeiro jogo do Fla no Maracanã em 2025. O estádio ficou fechado para a manutenção do gramado e a equipe fez várias partidas no Nordeste e em Brasília enquanto isso. O duelo marcará também a estreia de Juninho no Rio de Janeiro e o primeiro encontro de Arrascaeta com a torcida vestindo a camisa 10. Há também uma chance de Danilo, novo reforço do time, aparecer.