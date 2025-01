Fiorentina anuncia contratação de zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo

Nesta quarta-feira, a Fiorentina anunciou a contratação do zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, com contrato válido até 2027. O jogador de 31 anos estava no Monza, da Itália, antes de fechar com a Viola, que pagou 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 10,9 milhões) para contar com o atleta.

Apesar de uma passagem marcante no Flamengo, em 2019, a carreira de Pablo Marí na Europa é marcada por constantes mudanças. Revelado pelo Mallorca, da Espanha, em 2012, o zagueiro logo foi para o Gimnàstic no mesmo ano. Ainda em sua terra natal, o espanhol se destacou e foi para o Manchester City em 2016.

Na Inglaterra, o zagueiro viveu de empréstimos, com passagens no Girona e Deportivo la Coruña, da Espanha, e pelo NAC Breda, da Holanda. Em 2019, com a sua ida ao Flamengo, se destacou formando sólida dupla de zaga com Rodrigo Caio e conquistou seus primeiros títulos na carreira, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro do mesmo ano.

Após a passagem no Rio, Pablo Marí teve oferta do Arsenal e rumou a Londres. Com tempo de jogo, o zagueiro ajudou a conquistar o título da Copa da Inglaterra 2020. Porém, sem espaço no clube inglês após duas temporadas, decidiu ir para a Udinese, da Itália. E logo depois, para o Monza.

Com toda a experiência, Pablo Marí chega para compor elenco da Fiorentina. Certamente o zagueiro irá disputar posição com Ranieri, Pongracic e Comuzzo. O jogador já está à disposição do técnico Raffaele Palladino para o próximo jogo, no domingo, às 11h (de Brasília), contra o Genoa, em casa. A Viola ocupa a sexta posição do Campeonato Italiano, com 36 pontos.