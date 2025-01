Ex-gerente do Corinthians falava de sexo com menores; acusado admite erro

As denúncias que provocaram a demissão do gerente administrativo Bruno Korquievicz Rodrigues, 25, das categorias de base do Corinthians envolviam conversas de teor sexual com três atletas —dois deles menores de idade.

O UOL teve acesso a mensagens de áudio trocadas com dois jogadores da base do clube:

"Vocês estão há muito tempo sem comer ninguém, então acho que vocês fizeram um calendário da punheta";

"Se fosse o amigo que eu quisesse macetar, eu chamaria mais ainda";

"É boa essa cama?" e, após ouvir que não, o gerente diz "só ajoelhou, né?"

"Uma coisa é mulher, outra coisa é olhar o pau do cara e descobrir se é grande".

As gravações foram feitas pelos próprios jogadores, incomodados com o tom de conversas anteriores.

A cúpula do clube tem ainda prints de conversas de Rodrigues com comentários sobre o corpo dos atletas.

Em nota enviada à reportagem, a assessoria de imprensa de Bruno Rodrigues, alinhada com os advogados de defesa, admite que é a voz dele nos áudios, mas nega "qualquer tipo de assédio".

A defesa considera "inapropriada e inadequada a conversa ocorrida entre os envolvidos e afirma que vai buscar garantir que ela não seja tirada de contexto para que não haja utilização do episódio para fins diversos".

O departamento jurídico do clube chamou Rodrigues para desligá-lo na última quinta-feira, mesmo dia que recebeu a denúncia e antes de concluir a investigação interna.

Quando o ex-gerente foi informado sobre o tema na reunião com o jurídico, se antecipou e pediu demissão.



A saída do profissional levou a direção do Corinthians a considerar o assunto encerrado internamente. Nenhuma outra ação será tomada, segundo o clube.



O Corinthians informou que se compromete a prestar assistência às supostas vítimas, de psicológica a jurídica.



Contratado no segundo semestre do ano passado, Rodrigues é filho do ex-jogador Ricardinho, ídolo do Corinthians, pentacampeão mundial com a seleção brasileira e hoje comentarista da TV Globo



Ele trabalhou anteriormente em outros três clubes: Paraná, Portuguesa e Vasco.



A reportagem apurou que não foram feitas reclamações similares contra ele em nenhum desses times.

Perfil boleiro e atletas chocados

A saída de Rodrigues abalou o elenco do time sub-20 do Corinthians, que, no dia anterior, havia se classificado para a final da Copinha.

A maioria dos atletas ficou assustada porque Rodrigues tinha perfil "boleirão" e "amigo da galera", segundo fontes das categorias de base.

A reportagem ouviu que "foi um baque" e que "muitos jogadores ficaram chocados".

Antes do jogo Corinthians e Vasco, pelas quartas de final do torneio, Rodrigues entrou no vestiário e orientou alguns atletas sobre o estilo de jogo do adversário. Esse comportamento era comum.

O time paulista venceu por 1 a 0. Após a saída do ex-gerente, o executivo do futebol de base corintiano, Alex Brasil, conversou com o elenco e colocou as três psicólogas do clube à disposição.

Brasil também pediu para todos os departamentos da base trabalharem para evitar novos incidentes desse tipo.

Em nota enviada ao UOL, o Corinthians diz que "mantém um programa contínuo de treinamento para todos os seus colaboradores, abrangendo apresentações educativas e acompanhamento regular sobre diretrizes e condutas profissionais no trabalho com atletas menores de idade".

Na quinta-feira, mesmo dia da denúncia, o clube já havia publicado em seu site um comunicado sobre a saída do dirigente:

O Corinthians tomou conhecimento de denúncias relacionadas a um funcionário do departamento de futebol de base e já adotou as medidas necessárias para apuração dos fatos. A identidade dos envolvidos será preservada até a conclusão da investigação, que já está em andamento.

Leia a íntegra da nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que mantém um programa contínuo de treinamento para todos os seus colaboradores, abrangendo apresentações educativas e acompanhamento regular sobre diretrizes e condutas profissionais no trabalho com atletas menores de idade.

Além disso, o clube oferece suporte psicológico profissional, apoio emocional e toda a assistência jurídica necessária às famílias, reafirmando seu compromisso com o bem-estar e a segurança de todos os seus atletas.

Como parte desse compromisso, o clube realizará novas reuniões e ações de reforço, com o objetivo de fortalecer a orientação dos colaboradores e assegurar um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor para todos.