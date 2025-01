Ex-'Craque da Voz', Vivi Falconi narra o Paulistão no UOL

Vivi Falconi é mais um reforço confirmado no time do UOL Play que faz as transmissões dos jogos do Campeonato Paulista de 2025.

A narradora estreou em Inter de Limeira X Guarani e, nesta rodada, fará a partida entre São Bernardo e Santos.

"Eu estou bem empolgada, comecei o ano bem e super ansiosa, já me preparando para os jogos. Costumo acompanhar por natureza o campeonato, mas agora vai ser mais a fundo, estudando mais", detalha.

Aos 39 anos, Vivi conta que passou a se dedicar totalmente à narração há menos de dois. Formada em Rádio e TV, a paulista criou interesse pela área em 2018, incentivada por uma amiga de trabalho.

A emissora Esporte Interativo tinha criado um reality show para encontrar uma nova voz feminina na narração e, sob pressão da colega, ela acabou se inscrevendo na competição - de onde saiu vencedora, com o prêmio de narrar um jogo da Champions League.

Na transmissão de Real Madrid x Bayern de Munique, Vivi foi a primeira mulher a narrar um jogo do campeonato mais importante da Europa, diretamente da capital espanhola.

"Eu era produtora de televisão e tinha um canal no Youtube em que eu falava sobre futebol femninino. Mas ali eu apresentava, contava curiosidades, não passava pela minha cabeça narrar. Lembro que até comentei com a minha colega que não era a minha área, que eu não sabia narrar. Mas ela insistiu muito e eu decidi me inscrever."

No programa, Vivi se apaixonou pela narração e emendou outros trabalhos. Em 2023, ela narrou toda a Libertadores feminina à convite da Conmebol e a primeira edição da Copinha feminina, para a BandSports.

Um novo salto em sua carreira aconteceu no ano passado, quando ela participou de um outro reality, o "Craque da Voz", que buscava um novo narrador para a TV Globo.

Quarta eliminada, ela destaca que, apesar de não ter alcançado a grande final, teve uma repercussão muito positiva em suas redes sociais.

"Estava ali com um grande nome da narração, que é o Galvão, e com a Karine Alves, que é uma referência para as mulheres no esporte. Saí recebendo elogios do Galvão e tive um retorno também, conforme o programa ia ao ar, de pessoas chegando nas minhas redes. Achei interessante que vinham muitos homens e meninos elogiando, porque a gente sabe da dificuldade que ainda existe da mulher na narração, então eu fiquei muito surpresa com isso, tive feedbacks muito bons."

