Emiliano detona campo alagado em vitória do Corinthians: 'Impossível jogar'

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, detonou as condições do gramado do Estádio Moisés Lucarelli, após a vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0, nesta quarta-feira (29).

O que aconteceu

O argentino subiu o tom para destacar o "risco" de lesão, ao qual os atletas foram submetidos pelo gramado alagado. O primeiro tempo da partida em Campinas foi em campo cheio de poças d'água, porque não houve tempo hábil para que a drenagem do estádio funcionasse.

Era muito risco para os atletas jogar assim. Tentamos adiar o jogo, mas não foi possível. Corremos um risco muito grande. Era impossível jogar futebol, não era um espetáculo que o Paulistão merecia. Tínhamos que jogar de qualquer jeito e jogamos. Tivemos que brigar e brigamos, hoje era fazer isso. Estou orgulhoso do grupo. Jogamos feio, mas ganhamos.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico de Ramón, em coletiva de imprensa

A forte chuva surpreendeu a estrutura do Moisés Lucarelli, que teve até a entrada dos vestiários inundados. A própria torcida pontepretana teve dificuldade para acessar o estádio após a tempestade, que transformou as arquibancadas em uma "cachoeira".

A situação do campo também atrapalhou a questão técnica e tática do Timão. A comissão precisou recalcular a rota na segunda etapa, com a substituição de Igor Coronado, que tem um estio de jogo muito mais voltado para troca de passes. Como a bola não rolava, foi necessário mudar a formação.

Tivemos que trocar tudo por conta do campo. Não podia entrar por dentro [pelo meio], associar por passe. Tínhamos como única opção a bola longa e divididas. Voltamos Raniele como terceiro zagueiro e liberamos os laterais. Controlamos bem o jogo.

Emiliano Díaz

Emiliano também aprovou o desempenho do time, apesar das condições difíceis e da maratona de jogos no estadual. O Corinthians está aproveitando o calendário apertado e o pouco tempo de pré-temporada para rodar o elenco ao máximo.

Falei na primeira coletiva, impossível que jogue o Paulista com um time [só]. Temos um grupo bem arrumado, fisicamente que está crescendo, mas ainda não está 100%. Vai ter que ter rodízio, é impossível, se não começam as lesões, atletas machucados. Impossível aguentar isso. Temos elenco para isso. Não é o ideal. Ideal é ter uma semana de preparação para jogar, mas não temos opções e temos que nos adaptar. É se adaptar e rodar o time.

Emiliano Díaz

O Timão volta a campo no próximo sábado (1º de fevereiro) contra o Noroeste, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília), pela 6ª rodada do Paulistão.