Em busca de classificação no Sul-Americano sub-20, Brasil encerra preparação para pegar o Equador

O Brasil encerrou a preparação para o duelo contra o Equador, nesta quarta-feira, em Puerto Cabello, na Venezuela. Uma vitória pode classificar a Seleção para a próxima fase do Sul-Americano sub-20.

Os jogadores tiveram três dias de preparação para o confronto. Após entrar em campo por duas rodadas consecutivas, a equipe do técnico Ramón Menezes folgou na terceira rodada e, por isso ganhou um tempo a mais para se preparar para o jogo contra os equatorianos.

O Brasil sofreu uma goleada de 6 a 0 contra a Argentina na estreia do torneio, mas se reabilitou a venceu a Bolívia por 2 a 1, no último domingo. A equipe possui três pontos, mesma pontuação do Equador. Caso vença os equatorianos, a Seleção pode garantir a vaga na próxima fase do Sul-Americano.

Titular em ambos os jogos, o lateral direito Igor projetou o confronto contra a seleção equatoriana. O jovem de 19 anos, que defende o Grêmio, destacou a importância do resultado positivo.

"O jogo é de suma importância. A gente fez um treinamento hoje e vai bem preparado. Acho que a equipe está bem treinada para fazer uma grande partida amanhã", afirmou Igor.

O confronto está marcado para esta quinta-feira, no Estádio Misael Delgado, em Valencia. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).