Em alta, Guarani desafia tabu contra Mirassol para seguir se destacando no Paulistão

Em boa fase neste início de Campeonato Paulista, Mirassol e Guarani se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pela quinta rodada. Ambos lideram seus respectivos grupos e chegam motivados para dar mais um passo visando a classificação ao mata-mata.

O Mirassol ainda está anestesiado com o acesso à elite nacional e trouxe consigo o mesmo ímpeto para alçar grandes voos no Paulistão. São três vitórias consecutivas, a última sobre a Portuguesa por 2 a 1. Tem o melhor ataque, com 11 gols. É o líder do Grupo A, com os mesmos nove pontos do Corinthians.

O Guarani, melhor defesa com um gol sofrido, reformulou o seu elenco e está dando uma resposta aos torcedores após o rebaixamento na Série B. O time bugrino vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Noroeste e lidera o Grupo B, com sete pontos. O Santos, em segundo, tem quatro.

O Mirassol leva vantagem nos confrontos com o Guarani. Foram 20 jogos, com sete vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas. Em casa, está invicto, já que não perdeu nenhum dos 13 jogos que fez como mandante.

O técnico Eduardo Barroca já tem uma base montada e não deve mudar a sua forma de atuar, ainda mais contra um adversário de patamar semelhante. A expectativa é que repita a escalação que derrotou a Portuguesa.

Caso ocorra alguma mudança, será no sistema ofensivo, com Clayson e Matheus Davó buscando uma vaga entre os titulares. Já os zagueiros João Victor e David Braz estão pendurados com dois cartões amarelos.

"Estou feliz com o crescimento coletivo, é o lado positivo de manter a equipe, tem o entrosamento, vontade que eles têm de jogar junto, entendimento que só quem joga junto se entrosa. Agora é focar no desafio contra o Guarani", disse Barroca.

Do outro lado, Maurício Souza terá o retorno do zagueiro Titi, expulso na derrota por 1 a 0 para o São Paulo. Ele deve formar dupla defensiva com Raphael Rodrigues, já que Lucas Rafael deixou o campo diante do Noroeste reclamando de dores.

A expectativa é que a equipe seja bem semelhante daquela que esteve em campo no último compromisso no Paulistão. A principal dúvida é o volante Nathan Camargo, que está pendurado e pode ser preservado pensando na partida na sexta rodada com o Palmeiras. Geovane é uma opção para o setor.

"Eu falei que na minha gestão ia trabalhar com três pilares: formação igual para todos, ser justo ao máximo possível e escolher aquele que na minha opinião está melhor. É um grupo com muita qualidade e confio muito na capacidade deles", reforçou o treinador.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X GUARANI

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Titi e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará e Isaque; Matheus Régis, João Marcelo e João Victor. Técnico: Maurício Souza.

ÁRBITRA - Marianna Nanni Batalha.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.