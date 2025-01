Desembarque de Danilo é marcado por irritação de flamenguistas

O lateral direito Danilo desembarcou na noite desta terça-feira no Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes e ser anunciado como reforço do Flamengo. Mas a chegada do atleta à capital carioca foi marcada por um momento de tensão.

Danilo preferiu não ter contato com os torcedores e jornalistas que estavam no Aeroporto do Galeão. A atitude não foi bem aceita e houve reclamações contra o atleta.

"Isso aqui é Flamengo, é pressão. Se não aguenta pressão, fica em casa", esbravejou um torcedor, em imagem divulgada pela ESPN.

Aos 33 anos, Danilo retorna ao futebol brasileiro após 5 temporadas e meia na Juventus, da Itália. Antes, defendeu outros clubes importantes da Europa: Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Porto (Portugal).

No Brasil, foi revelado pelo América-MG e depois seguiu para o Santos, onde apareceu com destaque, sobretudo pelo título da Libertadores comemorado ao lado de Neymar e Paulo Henrique Ganso.