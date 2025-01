Danilo conhece CT do Flamengo, se arrepia e admite: 'Ansiedade de menino'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Sorridente e ansioso, Danilo esteve pela primeira vez no Ninho do Urubu. Acompanhado de funcionários do Flamengo, além de José Boto e Filipe Luís, o jogador falou sobre a alegria de virar atleta do clube do coração. Em imagens divulgadas pela FlaTV, o zagueiro viu fotos de momentos marcantes da história do clube, se arrepiou e contou como era torcer para o rubro-negro.

Ansiedade de menino Danilo ao entrar no CT do Flamengo

O que aconteceu

Danilo viu primeiro a foto do gol de Petkovic em 2001. A parede do Ninho do Urubu é cheia de imagens de momentos importantes para o Fla.

Assisti na TV. Depois que fez esse gol não vi mais nada. Saí na minha rua correndo, toda vez que o Flamengo fazia gol eu saía correndo. Não vi mais o jogo, fiquei esperando acabar. Danilo

O zagueiro terá a chance de defender o clube que sempre torceu. Ele contou que a família se emocionou ao saber que tinha fechado com o Flamengo.

Todo mundo é Flamengo, minha mãe chorou, tenho uma cunhada que maluca, chorou para cacete quando liguei para ela. Estou todo arrepiado. Arrepiado de estar aqui dentro. É coisa de criança estar aqui. É como se fosse muito distante. Nada daquilo que vivi me dá isso aqui.

Danilo encontrou Bruno Henrique e fez uma ligação de vídeo com Gerson. Ele pediu ao volante para pegar o lugar ao lado dele no vestiário. O jogador conheceu as instalações do Ninho do Urubu.

O jogador ex-Juventus terá o primeiro encontro com o elenco completo nesta quinta-feira. Ele irá ao Maracanã para ser apresentado oficialmente e acompanhar o jogo contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca.