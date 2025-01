Corinthians volta a enfrentar a Ponte Preta em Campinas depois de cinco anos; veja retrospecto recente

O Corinthians enfrenta a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, nesta quarta-feira, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão estava sem visitar a Macaca há cinco anos, contando todas as competições.

O último embate entre as equipes em Campinas ocorreu em 30 de janeiro de 2020, quando o Corinthians do técnico Tiago Nunes perdeu por 2 a 1. De lá para cá, os times se enfrentaram três vezes, todas em Itaquera, com duas vitórias do Timão e um triunfo da Ponte.

O último resultado positivo do Corinthians no Moisés Lucarelli aconteceu em 2017, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista daquele ano. Na ocasião, o Timão triunfou com gols de Rodriguinho (duas vezes) e Jadson. Na volta, os times empataram por 1 a 1 e o Alvinegro se sagrou campeão estadual. O volante Maycon e o atacante Romero são os únicos remanescentes daquela conquista.

Tendo como recorte os últimos 10 anos, o retrospecto do Corinthians na condição de visitante contra a Ponte é negativo. A equipe acumula uma vitória, dois empates e três derrotas.

Por conta do apertado calendário de janeiro, a tendência é que Ramón Díaz preserve os titulares em Campinas. O treinador vem "rodando" o time neste começo de Estadual, pensando no lado físico dos jogadores.

Enquanto o Corinthians possui nove pontos neste Estadual e está na 2ª colocação do grupo A, a Ponte está com seis unidades, na 3ª posição da chave D.

A bola rola às 19h45 (de Brasília) nesta quarta.

Veja os últimos três jogos entre as equipes:

25/2/2024 - Corinthians 0 x 1 Ponte Preta (Paulista)



12/3/2022 - Corinthians 5 x 0 Ponte Preta (Paulista)



7/3/2021 - Corinthians 2 x 1 Ponte Preta (Paulista)

Veja os últimos jogos entre as equipes em Campinas:

30/1/2020 - Ponte Preta 2 x 1 Corinthians (Paulista)



29/10/2017 - Ponte Preta 1 x 0 Corinthians (Brasileiro)



30/4/2017 - Ponte Preta 0 x 3 Corinthians (Paulista)



12/3/2017 - Ponte Preta 1 x 1 Corinthians (Paulista)



27/8/2016 - Ponte Preta 2 x 0 Corinthians (Brasileiro)



4/10/2015 - Ponte Preta 2 x 2 Corinthians (Brasileiro)